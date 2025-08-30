55 yıl sonra gelen ceza: Volkswagen büyük davayla karşı karşıya

Brezilya İş Mahkemesi, Alman otomotiv devi Volkswagen hakkında önemli bir karar aldı. 1970’li ve 1980’li yıllarda Amazon bölgesindeki bir çiftlikte işçilerin kölelik benzeri koşullarda çalıştırıldığı gerekçesiyle, Volkswagen’e 30 milyon dolar toplu manevi tazminat cezası kesildi.

BREZİLYA’DA KÖLELİK BENZERİ KOŞULLAR

Brezilya’nın Para eyaletinde yer alan çiftlikte, 1974-1986 yılları arasında yüzlerce işçi, Volkswagen’in yan kuruluşlarından biri tarafından "aşağılayıcı" şartlarda çalıştırıldı. Mahkeme kararına göre, işçiler orman temizliği ve mera hazırlama gibi işlerde düzensiz sözleşmelerle görevlendirildi. Ayrıca, işçilere silahlı muhafızlar tarafından gözetim uygulandı, güvencesiz barınma koşullarında yaşamaları zorunlu hale getirildi, yetersiz gıda temin edildi ve borç esareti sistemine sokuldular.

KÖLELİK TANIMINA UYAN KOŞULLAR

Volkswagen'in çiftlikteki koşullarının, köle emeği olarak yasal tanıma girdiği Brezilya İş Mahkemesi tarafından doğrulandı. Mahkeme dosyalarında, işçilerin sıtma gibi hastalıklarla mücadele ederken tıbbi yardım alamamaları da yer aldı. Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, kararında, söz konusu çiftlikteki şartların kölelik tanımına uyduğunu belirtti. Bunun sonucunda, Volkswagen’e 30 milyon dolar manevi tazminat ödemesine karar verildi.

KARAR TEMYİZE GİDİLECEK

Çalışma Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen’in uygulamalarının Brezilya'nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından biri olduğu vurgulandı. Şirket, konuya ilişkin temyiz başvurusu yapacağını duyurdu.

Savcılık, 2019 yılında başlattığı soruşturmanın ardından, 2024 yılında Volkswagen’i resmi olarak suçlamıştı. Volkswagen ise mahkeme kararını temyize götüreceğini bildirdi.