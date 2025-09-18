50 kuruşun üretimi duruyor mu?

Hayat pahalılığı yüksek enflasyon derken Türk Lirası'ndaki değer kaybı yıllar içerisinde derinleşti. TL değer kaybettikçe üretim maliyeti de arttı. Örneğin son hesaplamalarda 1 liranın üretim maliyetinin 4 liranın üzerine çıktığı belirlenmişti.

Son dakika | Dolar 41 lira oldu!

Tablo böyle olunca bazı metal paraların basımının sonlanacağı, 500 liralık banknotların basılmaya başlanacağı haberleri sık sık gündeme geliyor. Son olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), artan maliyetler nedeniyle 50 kuruşun basımına son verdiği iddiası gündeme düştü.

BAKANLIK CEVAP VERDİ

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, iddiaları yalanladı. Ekonomim'in ulaştığı bakanlık kaynakları 50 kuruşların basımının devam edeceğini belirterek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı söyledi.

Madeni 1 liranın maliyeti 3 lirayı geçti

10 ve 25 KURUŞUN ÜRETİMİ DURDURULMUŞTU

Diğer yandan artan maliyetler gerekçesiyle geçen yıl 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimine son verilmişti.