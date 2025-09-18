50 kuruşun üretimi duruyor mu?

50 kuruşun üretimi duruyor mu?
Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın maliyetinin daha yüksek olması nedeniyle 50 kuruşun basımını durduracağı iddialarına bakanlık cevap verdi.

Hayat pahalılığı yüksek enflasyon derken Türk Lirası'ndaki değer kaybı yıllar içerisinde derinleşti. TL değer kaybettikçe üretim maliyeti de arttı. Örneğin son hesaplamalarda 1 liranın üretim maliyetinin 4 liranın üzerine çıktığı belirlenmişti.

Tablo böyle olunca bazı metal paraların basımının sonlanacağı, 500 liralık banknotların basılmaya başlanacağı haberleri sık sık gündeme geliyor. Son olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), artan maliyetler nedeniyle 50 kuruşun basımına son verdiği iddiası gündeme düştü.

BAKANLIK CEVAP VERDİ

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, iddiaları yalanladı. Ekonomim'in ulaştığı bakanlık kaynakları 50 kuruşların basımının devam edeceğini belirterek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı söyledi.

10 ve 25 KURUŞUN ÜRETİMİ DURDURULMUŞTU

Diğer yandan artan maliyetler gerekçesiyle geçen yıl 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimine son verilmişti.

