31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor

Samsun’da Kızılırmak Nehri’nin suladığı bereketli Bafra Ovası'nda, C vitamini eksikliği, sindirim sistemi, damar tıkanıklığı, hafıza problemleri ve damar sertliği gibi onlarca hastalığa iyi gelen şifa deposu kapya biberin hasadı başladı.

Bu yıl 31 bin dekar alanda ekimi yapılan kapya biberin hasadının Aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor.

"5-6 DEFA HASAT YAPILABİLİYOR. 5 TON VERİM BEKLİYORUZ"

Bereketli geçmesi beklenen hasat döneminine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ovada toplam 50 bin dekarlık biber üretimi yapıldığını, bunun 31 bin dekarını kapyanın oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bafra’nın kara toprakları kapya için büyük avantaj. Randımanı ve kalitesi çok yüksek. Dekar başına 5-6 defa hasat yapılabiliyor. Bu yıl dönüm başına 5 ton verim bekliyoruz” diye konuştu.

Kapya biberin iç piyasada tüketildiğini ve komşu ülkelere de ihraç edildiğini belirten Tosuner, ürünün yüzde 65 oranında salça verimi sağladığını söyledi.

Sebze komisyoncusu Yaşar Kitap da bu yılki mahsullerin genel olarak iyi olduğunu vurguladı.

Bafra Ovası’nda başlayan kapya hasadı, hem iç piyasada sofraları hem de Avrupa pazarlarını renklendirmeye hazırlanıyor.