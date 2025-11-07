2300 işçi Ankara'ya gidiyor! ABD Konsolosluğu önünde eylem yapacaklar

Yayınlanma:
ABD’li TPI Kompozit’in İzmir’deki fabrikalarında 6 aydır grevde olan 2300 işçi, işten çıkarmalara ve düşük ücret dayatmasına karşı 11 Kasım’da ABD Konsolosluğu önünde eylem yapacak.

ABD merkezli rüzgâr türbini üreticisi TPI Kompozit’in İzmir Sasalı ve Çiğli’deki fabrikalarında çalışan 2300 Petrol-İş üyesi işçi, aylardır süren belirsizlik ve hak gasplarına karşı seslerini Ankara’da duyurmaya hazırlanıyor.

13 Mayıs’ta başlayan grev 6. ayına girerken, işçiler “sefalet ücretine hayır” diyerek direnişlerini büyütüyor. Toplu sözleşme sürecinde muhatapsız bırakılan, ağır kimyasal koşullarda çalışan işçiler, fabrikalardan gelen işten çıkarma dalgasına rağmen geri adım atmıyor.

tpi-kompozit.jpg

ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM YAPACAKLAR

Petrol-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, işçiler 11 Kasım’da ABD Konsolosluğu önünde bir araya gelerek TPI yönetimini protesto edecek. İşçiler, “Amerikan şirketi Türkiye’de sömürü düzeni kurdu, biz buna boyun eğmeyeceğiz” diyerek mücadele çağrısı yaptı.

Sendika temsilcileri, “Altı aydır üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Taleplerimiz insanca yaşanacak bir ücret, iş güvencesi ve sağlıklı çalışma koşullarıdır” açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

