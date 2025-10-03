2026’da Çin otomobillerine yeni kurallar geliyor:

Yeni düzenlemenin birkaç hedefi var. Her şeyden önce, özellikle düşük fiyatları ve hızlı büyümeleriyle Çin markalarının hakim olduğu ülkelerde, birçok pazarı etkisi altına alan agresif fiyat savaşlarına son vermek istiyor.

Yetkililer ayrıca araçların kaliteli satış sonrası destekle donatılmasını da istiyor. Yabancı müşterilerden gelen yetersiz servis ağı ve yedek parça eksikliğiyle ilgili şikayetlerin giderek artması, Çin markalarının büyüme hızının her zaman sürdürülebilir destekle örtüşmediğini gösteriyor.

Çin Otomotiv Teknolojisi Merkezi'nden Wu Songquan'a göre, Çin markalarının köklü üreticilerin uygulamalarını takip etmesi, ihracatı standartlaştırması, kaliteyi güvence altına alması ve böylece uzun vadeli güven oluşturması hayati önem taşıyor. Yeni sistem ayrıca, teslimattan önce zorunlu gümrük muayenelerini de içerecek ve bu sayede yetkisiz ihracat riskini azaltarak Çin otomobillerinin dış pazarlardaki itibarını güçlendirecek.

Bu hamle, Çin'in otomotiv endüstrisinin inanılmaz potansiyelini gözler önüne serdiği bir dönemde geldi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, ülke önümüzdeki beş yıl içinde yılda 10 milyona kadar araç ihraç edebilirken, yerli markalar yıllık 30 milyon araç satışına ulaşabilir. Çin'de 1.000 kişiye düşen araç sayısının yalnızca 320 olduğu, Avrupa'da bu sayının 641, ABD'de ise 860 olduğu düşünüldüğünde, büyüme için hâlâ büyük bir alan var.

Bu kararın şimdi alınması tesadüf değil. Çin markalarının Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika ve Asya gibi bölgelerdeki genişlemesi, dampingli fiyatlarla başa çıkmakta zorlanan "eski oyuncuların" direnişiyle karşı karşıya. Lisansların uygulamaya konulması istikrar getirmeli ve Pekin'in ihracat büyümesinin sürdürülebilir olmasını ve yalnızca kısa vadeli satış başarısına değil, uzun vadeli müşteri güvenine odaklanmasını istediğini göstermelidir.

Sürücüler için 2026'dan itibaren büyük değişiklikler: AB otomobiller için yeni kurallar getiriyor

Yeni rejim bürokratik engelleri artıracak olsa da, aynı zamanda Çin'in elektrikli otomobillerinin küresel ölçekte kilit bir rol oynayacağı bir gelecek konusunda ciddi olduğunun da bir işareti. İhracat kontrolleri kısa vadeli atılımı yavaşlatabilir ancak aynı zamanda Çin elektrikli otomobillerinin "ucuz bir alternatif" algısını aşarak küresel çapta tanınan, ciddi destek ve uzun vadeli değere sahip ürünler haline gelmeleri için zemin hazırlıyor.