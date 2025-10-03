Sürücüler için 2026'dan itibaren büyük değişiklikler: AB otomobiller için yeni kurallar getiriyor

Yayınlanma:
Avrupa Birliği'ndeki araç sahipleri gelecek yıldan itibaren büyük değişikliklerle karşı karşıya kalacak. Yeni kurallar, emisyonlardan akülere, araçlardaki sigorta ve güvenlik sistemlerine kadar her şeyi etkileyecek.

Yeni AB yönetmelikleri, emisyonlar, güvenlik ve araç dayanıklılığı konusunda net gereklilikler getiriyor. Yeni Euro 7 emisyon standardı , yeni otomobil ve hafif ticari araç modelleri için 29 Kasım 2026'da, yeni tescil edilen tüm araçlar için ise 2027'de yürürlüğe girecek .

47488-automobili-lumen-digital-shutterstock-227900236-f.webp

Benzinli motorlardan çıkan ultra ince partikül emisyonları eskisinden daha doğru ölçülecek. Frenlerden ve lastik aşınmasından kaynaklanan partiküllerin kendi sınır değerleri olacak. Yeni lastiklerin daha az partikül yayacağını ve muhtemelen daha uzun süre dayanacağı söyleniyor .

EV PİLLERİ DAHA UZUN SÜRE DAYANACAK

Elektrikli otomobiller ve plug-in hibritler de sıkı pil dayanıklılık gerekliliklerini karşılamalıdır. Elektrikli otomobil ve hibrit pillerin ömrünü uzatmak için yeni yasalar çıkarılacak .

ev-pilleri-hakkinda.jpg

Akü, aracın tüm ömrü boyunca yeterli kapasiteyi sağlamalıdır . 5 yıl ve 100.000 km'nin sonunda akünün kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruması gerekir.

Bir araç 160 bin km yol kat ettiğinde, yeni bir akünün kapasitesinin yüzde 72'nin altına düşmemesi gerekiyor .

Üreticiler, pillerin ve tahrik sistemlerinin zaman içinde performanslarını koruduğunu belgelemeli ve kanıtlamalıdır.

GELİŞTİRİLMİŞ SOS ÇAĞRI SİSTEMİ

1 Ocak 2026'dan itibaren tüm yeni araçlarda, kaza durumunda acil servisleri otomatik olarak uyarabilen, geliştirilmiş Yeni Nesil eCall acil durum çağrı sistemi bulunacak.

Bu sistem olmadan araç homologasyonu yapılamayacak ve 2027'den itibaren yeni araç tescili bu sistem olmadan yapılamayacak.

Sistem elektrikli ve hibrit otomobillerde de çalışıyor ve AB'nin yol güvenliğini nasıl artırmak istediğinin bir örneği.

2,5 ila 3,5 ton arası hafif kamyon işleten şirketler, akıllı takograflara yönelik yeni gereksinimlerle karşı karşıya kalıyor.

1 Temmuz 2026'dan itibaren sürüş ve dinlenme süreleri, sınır geçişleri ve manipülasyon girişimleri kayıt altına alınacak. Bu sayede profesyonel sürücüler için daha güvenli ulaşım ve daha iyi çalışma koşulları sağlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

