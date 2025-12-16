2026'da bakır fiyatları için şok tahmin!

Bakır fiyatları son aylarda yıllık bazda %35 artarak ton başına yaklaşık 12.000 dolara ulaştı ancak Citi analistleri kırmızı metalin daha da keskin bir şekilde yükseleceğini tahmin ediyor.

Bu durum, iki sektördeki eğilimlerin tetiklediği artan talebin arka planında gerçekleşiyor: enerji dönüşümü ve yüksek teknoloji dünyasındaki yapay zeka patlaması.

Elektrik şebekesi kurulumu, ağ genişletme ve veri merkezi inşaatı, kablolama, güç iletimi ve soğutma altyapısı için büyük miktarda metal gerektirir.

Citi'ye göre, madenlerdeki sınırlı arz nedeniyle beklenen bakır kıtlığı ve ABD'de devam eden bakır "stokçuluğu" fiyat artışına katkıda bulunacak.

Analistler, "ABD'nin küresel bakır stoklarını artırmasını ve eski ABD pazarlarındaki tükenmiş stoklardan daha fazla faydalanmasını bekliyoruz" diyor.

Aracı kurum, bakır fiyatının 2026 yılının başlarında ton başına 13.000 dolara ulaşacağını öngörüyor. Daha sonra, gelecek yılın ikinci çeyreğinde ton başına 15.000 dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyor.

Avatar Commodities CEO'su Andrew Glass, genel olarak bakır fiyatlarının "çok yüksek seviyelere" ulaşacağını söyledi. Bu durum, özellikle ABD'deki fiziksel depolamanın uluslararası arzı aşındırmaya devam etmesiyle daha da belirginleşecek.

Mevcut artışın, geleneksel arz ve talep dengelerinden ziyade, öncelikle gümrük vergileri beklentisinden kaynaklanan "son derece dengesiz bir çarpıklığı" yansıttığını söyledi.

ING'nin "emtia stratejisti" Eva Mantey, fiyatların gelecek yılın ikinci çeyreğinde ton başına 12.000 dolara yükseleceğini öngörüyor. Doğal olarak, daha yüksek bakır fiyatları, enerji yoğun sektörlerde kar marjlarında daralmaya yol açacaktır.

Küresel finansal hizmetler firması StoneX tarafından sağlanan verilere göre, ABD'nin rafine bakır ithalatı bu yıl yaklaşık 650.000 ton artarak ülkenin stoklarının yaklaşık 750.000 tona yükselmesine yol açtı.