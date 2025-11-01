20 yıllık hastane 4 aydır maaş ödemiyor: Çalışanlar eylemde!

Yayınlanma:
Samsun'da 20 yıllık özel hastanenin çalışanları, 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesi ile eyleme çıktı.

Samsun’da 2005 yılında kurulan Özel Atasam Hastanesi’nin çalışanları, 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle hastane önünde eylem yaptı. Personel, aylardır devam eden ödeme sıkıntılarına çözüm bulunmasını talep ederken, hastane yönetimi maaş ödemelerinin imkanlar dahilinde sürdürüldüğünü açıkladı.

“DÜZELECEK” DENİLDİ, ANCAK ÖDEME YAPILMADI”

samsun-atasam-1.jpg

Hastane önünde toplanan çalışanlar, yönetimin aylardır yalnızca “düzelecek” sözleri verdiğini, ancak herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır hastanede anjiyo sorumlusu olarak çalışan Mahir Çakmak, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

“Hastanemiz 6 aydır ödeme sıkıntısı çekiyor. Maaşlarımız ödenmiyor, sadece söz veriliyor. Şu anda hastane faaliyetlerini tamamen durdurmuş durumda. Yaklaşık 200-250 çalışan var ve birçoğunun alacağı birikmiş durumda. Artık vaatlerle oyalandığımızı düşünüyoruz, haklarımızı almak istiyoruz.”

HASTANE YÖNETİMİ: “MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÖDEMELERİ YAPIYORUZ”

samsun-atasam-1.jpg

Eylemin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel Atasam Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Süleyman Öz, maaş ödemelerinde gecikmeler yaşandığını doğruladı:

“Zaman zaman ödeme güçlüğü çektiğimiz doğru. Ancak mevcut yaklaşık 200 personelimizin maaşlarını imkanlarımızı zorlayarak ödemeye çalıştık. Geriye dönük borçlarımızı da kapatmak için çaba gösteriyoruz. Şu anda 3-4 aylık bir gecikme söz konusu.”

DHA'nın haberine göre, Öz, hastanenin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Samsun’da sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ayrılmak isteyen çalışanlara saygı duyuyoruz ama birlikte devam etmek isteyenlerle yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Ekonomi
İslam Memiş tarih verdi: Gram altında gevşeme yakın!
İslam Memiş tarih verdi: Gram altında gevşeme yakın!
'Daha çok çalış' uygulaması: Sistem değişiyor
'Daha çok çalış' uygulaması: Sistem değişiyor