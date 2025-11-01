20 yıllık hastane 4 aydır maaş ödemiyor: Çalışanlar eylemde!

Samsun’da 2005 yılında kurulan Özel Atasam Hastanesi’nin çalışanları, 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle hastane önünde eylem yaptı. Personel, aylardır devam eden ödeme sıkıntılarına çözüm bulunmasını talep ederken, hastane yönetimi maaş ödemelerinin imkanlar dahilinde sürdürüldüğünü açıkladı.

“DÜZELECEK” DENİLDİ, ANCAK ÖDEME YAPILMADI”

Hastane önünde toplanan çalışanlar, yönetimin aylardır yalnızca “düzelecek” sözleri verdiğini, ancak herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır hastanede anjiyo sorumlusu olarak çalışan Mahir Çakmak, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

“Hastanemiz 6 aydır ödeme sıkıntısı çekiyor. Maaşlarımız ödenmiyor, sadece söz veriliyor. Şu anda hastane faaliyetlerini tamamen durdurmuş durumda. Yaklaşık 200-250 çalışan var ve birçoğunun alacağı birikmiş durumda. Artık vaatlerle oyalandığımızı düşünüyoruz, haklarımızı almak istiyoruz.”

HASTANE YÖNETİMİ: “MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÖDEMELERİ YAPIYORUZ”

Eylemin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel Atasam Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Süleyman Öz, maaş ödemelerinde gecikmeler yaşandığını doğruladı:

“Zaman zaman ödeme güçlüğü çektiğimiz doğru. Ancak mevcut yaklaşık 200 personelimizin maaşlarını imkanlarımızı zorlayarak ödemeye çalıştık. Geriye dönük borçlarımızı da kapatmak için çaba gösteriyoruz. Şu anda 3-4 aylık bir gecikme söz konusu.”

DHA'nın haberine göre, Öz, hastanenin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Samsun’da sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ayrılmak isteyen çalışanlara saygı duyuyoruz ama birlikte devam etmek isteyenlerle yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.