1,7 milyon kilo ayçiçeği açık artırmayla satılacak: İhale tarihi belli oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1 milyon 750 bin kilogram mahsul yağlık ayçiçeğini bir parti halinde açık artırma usulüyle satacak.

Kurumun ihaleye ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Muhammen fiyat kilogram başına 24,9 lira olarak belirlenirken muhammen tutar 43 milyon 575 bin lira olarak hesaplandı.

Geçici teminat 2 milyon 178 bin 750 lira oldu.

İhale, 1 Eylül saat 14.30'da işletmede Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda yapılacak.