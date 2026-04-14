BIST 100 vites yükseltti: 14 binin altına düşmek istemiyor

İki buçuk ay sonra geçtiğimiz haftayı 14 bin puanı geçerek kapan Bist 100, dün sabah düşüşle açıldıktan sonra günü yine 14 bin puanın üstünde tamamlamıştı. Haftanın ikinci işlem gününe başlayan endeks, yüzde 0,79 yükselerek 111,52 puan artış gösterdi, ve 14 bin 170,03 puana ulaştı.

14 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100: 14.170,03
  • Değişim: %0,79 (+111,52)
  • Açılış: 14.170,03
  • Gün içi aralık: 14.170,03 – 14.170,03
  • İşlem hacmi: 101,4 milyon TL
  • Saat: 09:57

14 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

14 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ANELE26,18+10,00
DGNMO6,68+9,87
BORLS4,81+9,82
FLAP13,67+8,06
KTSKR122,80+6,14

14 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ENPRA101,20-9,96
SVGYO15,29-6,48
BLCYT35,46-5,99
GEREL35,76-5,75
MEKAG5,09-5,74

14 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
THYAO319,75183.843.140,25
AKBNK78,95155.515.473,15
EREGL32,20122.953.574,80
SASA2,6393.372.724,31
SAHOL100,0081.931.500,00

14 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.856,10 TL

Gram altın satış: 6.856,96 TL

14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,53 TL

Gram gümüş satış: 110,63 TL

14 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,6925 TL

Dolar satış: 44,7153 TL

Euro alış: 52,5979 TL

Euro satış: 52,6977 TL

Sterlin alış: 60,4091 TL

Sterlin satış: 60,5508 TL

14 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT

Motorin (dizel): 72,26 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

14 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ekonomi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü