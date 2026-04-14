BIST 100 vites yükseltti: 14 binin altına düşmek istemiyor
İki buçuk ay sonra geçtiğimiz haftayı 14 bin puanı geçerek kapan Bist 100, dün sabah düşüşle açıldıktan sonra günü yine 14 bin puanın üstünde tamamlamıştı. Haftanın ikinci işlem gününe başlayan endeks, yüzde 0,79 yükselerek 111,52 puan artış gösterdi, ve 14 bin 170,03 puana ulaştı.
14 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
14 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.170,03
|Değişim
|%0,79 (+111,52)
|Önceki kapanış
|14.058,51
|Gün içi en düşük
|14.170,03
|Gün içi en yüksek
|14.170,03
|İşlem hacmi
|101,4 milyon TL
|Saat
|9:57
14 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ANELE
|26,18
|+10,00
|DGNMO
|6,68
|+9,87
|BORLS
|4,81
|+9,82
|FLAP
|13,67
|+8,06
|KTSKR
|122,80
|+6,14
14 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ENPRA
|101,20
|-9,96
|SVGYO
|15,29
|-6,48
|BLCYT
|35,46
|-5,99
|GEREL
|35,76
|-5,75
|MEKAG
|5,09
|-5,74
14 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|319,75
|183.843.140,25
|AKBNK
|78,95
|155.515.473,15
|EREGL
|32,20
|122.953.574,80
|SASA
|2,63
|93.372.724,31
|SAHOL
|100,00
|81.931.500,00
14 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.856,10 TL
Gram altın satış: 6.856,96 TL
14 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,53 TL
Gram gümüş satış: 110,63 TL
14 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,6925 TL
Dolar satış: 44,7153 TL
Euro alış: 52,5979 TL
Euro satış: 52,6977 TL
Sterlin alış: 60,4091 TL
Sterlin satış: 60,5508 TL
14 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,65 TL/LT
Motorin (dizel): 72,26 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
14 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
14 Nisan 2026 kripto piyasasında son durum