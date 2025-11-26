1 günle emekliliği kaçırmışlardı: Işıkhan'dan açıklama geldi

Milyonlarca çalışanın umutla beklediği "kademeli emeklilik" düzenlemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Bütçe görüşmeleri sırasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız konuyu gündeme taşıdı.

Tahtasız'ın yönelttiği soru üzerine yazılı bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, 2000 sonrası sigorta girişi olanların beklediği düzenlemeye kapıyı kapattı.

Işıkhan, “Sistemin dengesini bozacağından söz konusu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar hakkında bir değişiklik öngörülmemektedir” ifadelerini kullandı.

EYT SONRASI OLUŞAN BEKLENTİ

Hatırlanacağı üzere, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, 2023 genel seçimlerine kısa bir süre kala, 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenleme sayesinde, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunan ve prim gün sayısını tamamlayan (kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl) vatandaşlara emeklilik yolu açılmıştı.

Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden sadece bir gün sonra işe başlayanlar bu haktan yararlanamamış, bu durum kamuoyunda yeni bir mağduriyet algısı yaratmıştı. Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan, 2000 yılı ve sonrası girişliler için de "kademeli emeklilik" formülünün devreye alınmasını bekliyordu.

"BİR GÜNLE 17 YIL KAYBEDENLERİN HAKKI NE OLACAK?"

CHP'li Tahtasız, Bakan Işıkhan'a yönelttiği soruda, “Bir günle 17 yıl sonra emekli olmaya mahkum olan vatandaşlarımızın haklarını geri verecek misiniz?” diyerek konuyu gündeme taşımıştı.

BAKAN IŞIKHAN: SİSTEMİN DENGESİ BOZULUR

Nefes'te yer alan habere göre Bakan Işıkhan ise verdiği yanıtta, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Sistemin mali yapısının korunması gerektiğini savunan Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

“Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için prim aylık arasında bağın güçlendirilmesi, sistemde daha uzun süre kalanın ve daha yüksek prim ödeyenin karşılığını alacağı külfet-nimet dengesinin gözetildiği, mali yönden sürdürülebilir bir sistem kurgulanması amaçlanmıştı. Bu duruma aykırı yapılacak düzenlemeler, sistemin dengesini bozacağından söz konusu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar hakkında bir değişiklik öngörülmemektedir.”