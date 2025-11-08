Savaş muhabirliği eğitiminde "suda hayatta kalma" dersi

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen “28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi” devam ediyor. AA’dan 9, Afrika’nın 9 farklı ülkesinden 15 yabancı gazetecinin katıldığı programda, savaş, afet ve kriz bölgelerinde görev yapan gazetecilere zorlu koşullarda hayatta kalma becerileri kazandırılıyor.

Eğitimlerde kursiyerler, savaş, yangın, sel, deprem gibi olağanüstü durumlarda doğru davranış biçimlerini hem teorik hem de uygulamalı derslerle öğreniyor.

Savaş muhabirliği eğitiminin ilk 6 gününde kursiyerlere alanında uzmanlar tarafından "savaş muhabirliği tecrübe paylaşımı", "FPV dronlardan korunma", "yakın savunma", "savaş foto muhabirliği", "savaş psikolojisi", "olağanüstü hallerde beslenme ve hijyen" ve "ikna stratejileri" dersleri verildi.

KESİKKÖPRÜ BARAJI'NDA "SUDA HAYATTA KALMA" DERSİ

Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan Kesikköprü Barajı'nda bugün "suda hayatta kalma" dersi alan kursiyerler, teorik bilgilendirmelerin ardından baraj gölüne girerek görev sırasında suda nasıl hayatta kalacaklarına dair pratik eğitim yaptı.

Özellikle soğuk havalarda suya düşme sonucu oluşabilecek hipotermi tehlikesine karşı detaylı bilgi verilen kursiyerler için eğitim süresince ambulans ve "kurbağa adamlar" da hazır bulunduruldu.

"KISITLI ŞARTLARDA NASIL KENDİLERİNİ KORUYABİLECEKLERİNİ GÖSTERMİŞ OLUYORUZ"

Savaş muhabirliği eğitmenlerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'nde gemi adamı olarak görevli Komiser Özkan Sukas, savaş muhabiri kursiyerlerinin suda mahsur kalındığında zorlu şartlarda yaşayabilecekleri durumlara karşı eğitildiklerini söyledi.

Muhabirlerin savaş bölgelerinde suda hayatta kalma eğitiminden faydalanacaklarını ifade eden Sukas, "Suda, denizde, okyanusta, her yerde denk gelebilirler. Bu anlamda her zaman da tam donanımlı gemiler ya da tam donanımlı cihazların olduğu yerde de denk gelemeyecekler. Savaş bölgesi malum, oralarda en kısıtlı şartlarda nasıl kendilerini koruyabileceklerini göstermiş oluyoruz. Hiç malzeme yokken de suyun üzerinde hiç hareketsiz dahi nasıl yardım bekleyeceklerini ya da bütünüyle hayatını orada nasıl idame ettireceğini aslında tanıtıyoruz, öğretiyoruz, gösteriyoruz." dedi.

AA foto muhabiri Berkan Çetin, savaş muhabirliği eğitiminde hem fiziksel dayanıklılığın hem de doğru haber aktarımının önemini kavradıklarını belirterek, “Zorlu koşullarda hem kendi güvenliğimizi sağlamak hem de doğru haberi güvenli biçimde dünyaya ulaştırmak için çok faydalı bir süreç geçiriyoruz.” dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden katılan İluku Lokombe ise eğitimin saha çalışmaları açısından çok faydalı olduğunu ifade ederek, organizasyonu düzenleyen kurumlara teşekkür etti.