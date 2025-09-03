Milli Eğitim Müdüründen Okul Müdürlerine tepki çeken mesaj: Din derslerini sordu

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul'da Bakırköy Milli Eğitim Şube Müdürü’nün okul müdürlerine gece geç saatlerde gönderdiği bilgilendirme mesajı tartışmalara neden oldu. Mesajda, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin yalnızca dini içerikli seçmeli dersleri (Temel Dini Bilgiler, Peygamberimizin Hayatı, Kur’an-ı Kerim) tercih etme oranlarının bildirilmesi istendi.

Dini içerikli derslerin ne ölçüde tercih edildiği ve bu doğrultudaki çalışmaların başarıya ulaşıp ulaşmadığı raporlanmak istendiği belirtildi.

Eğitim-İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Gül İnce, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun eğitim sisteminin ideolojik bir kuşatma altında olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. İnce, seçmeli dersler adı altında öğrencilere özellikle dini içerikli derslerin dayatıldığını, şimdi de bunun ne ölçüde başarıya ulaştığının raporlanmak istendiğini belirtti.

“NEDEN YALNIZCA DİNİ DERSLERİN ORANI SORULUYOR?”

Neden yalnızca dini derslerin seçilme oranları ölçülmesi merak konusu olurken, Yetkililere seslenen İnce, "Bu istatistik her okul/sınıf seviyesinde mi toplanmaktadır? Çocuklarımızın bilim, sanat, müzik ya da spor derslerine ilgisi neden merak edilmiyor? Bu istatistik kimin için hazırlanıyor? Belli ki bu veriler, Milli Eğitim Bakanlığının talebiyle toplanmaktadır. Peki ama neden? MEB, toplumun çocuklar üzerinden nasıl şekillendirildiğini mi görmek istiyor?" diye sordu. Elde edilen verilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebiyle toplandığını belirten İnce, bunun eğitimde laiklikten uzaklaşma sürecinin parçası olduğunu savundu.

“AMAÇ İDEOLOJİK KADROLAR YARATMAK”

İnce, açıklamasında, “Siyasi iktidar, eğitim yoluyla kendi ideolojik kadrolarını yaratmak istemektedir. Seçmeli dersler üzerinden yapılan bu yönlendirme, laik ve bilimsel eğitimi tasfiye etmenin adımlarından yalnızca biridir. Zorlama ve baskı sonucunda kaç öğrencinin dini dersleri seçmek zorunda bırakıldığını ölçerek, kendi ideolojik projelerinin başarı oranını hesaplamaktadır.” Eğitim-İş Sendikası'nın laik ve bilimsel eğitimden taviz vermeyeceğini vurgulayan İnce, “Cumhuriyet öğretmenleri bu dayatmalara boyun eğmeyecek, öğrencilerimizin özgür iradesini ve laik eğitimi kararlılıkla savunacaktır” ifadelerini kullandı.