İBB’nin Filenin Sultanları Gençlik Merkezi açıldı: Gençlere yatırım, geleceğe yatırımdır

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, öğrenci yurdundan dönüştürülen Filenin Sultanları Gençlik Merkezi’nin gençlere eğitim, istihdam ve spor alanlarında geniş imkânlar sunacağını belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla İstanbul’a önemli bir merkez daha kazandırdık” dedi.

23 Mart'tan itibaren tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla iki yıl önce açılan İBB Filenin Sultanları Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu alanı, “Filenin Sultanları Gençlik Merkezi”ne dönüştürdü. İçerisinde Ders Atölyeleri, Gençlik Ofisi, Teknoloji Atölyeleri, Enstitü İstanbul İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi ve spor tesislerini barındıran merkez törenle açıldı.

Filenin Sultanları Gençlik Merkezi açılışına ilişkin X hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları kaydetti:

"İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, "Gençliğimiz Var" derken, yalnızca kendi gençliğini kastetmiyordu. Eğitimle, sporla, istihdamla, kültür ve sanatla buluşturulması gereken milyonlarca gencimize hizmet etme iradesini de ortaya koyuyordu. Ekrem Başkanımızın vizyonuyla İstanbulumuza kazandırdığımız Filenin Sultanları Gençlik Merkezimiz tüm gençlere hayırlı olsun."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

