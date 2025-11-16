Eğitim teknolojileri platformu BETT 2026’nın tek Türk finalisti yine Macenta oldu

Eğitim teknolojileri platformu BETT 2026’nın tek Türk finalisti yine Macenta oldu
Yayınlanma:
Türkiye’nin eğitim teknolojileri alanındaki kuruluşlarından Macenta Yayıncılık, BETT Awards 2026’da iki farklı kategoride finalist seçilerek uluslararası alanda önemli bir başarı daha elde etti. BETT 2024 ve 2025’in ardından üçüncü kez finale kalan Macenta, bu yıl finallerde yer alan tek Türk şirketi oldu.

Macenta’nın sürdürülebilir kalkınma amaçlarını temel alan çevrim içi İngilizce öğrenme platformu The Globals, daha önce olduğu gibi bu yıl da BETT jürisinin dikkatini çekti ve yeniden finalist listesine girdi. Şirketin Ocak 2026’da lansmanı yapılacak yeni dijital okuma-yazma platformu Ridaboo da yapay zeka destekli yapısıyla ikinci kez finale taşınan proje oldu.

BETT’in bir diğer finalist seçimi ise Macenta’nın yeni nesil okuma deneyimi olarak geliştirdiği RIDABOO oldu. Yapay zekâ destekli bu platform, çocuklara kişiselleştirilmiş bir okuma ve yazma ekosistemi sunuyor. Yüzlerce hazır okuma metninin yanı sıra çocuklar, ilgi alanlarına ve hayal güçlerine göre kendi kişisel kütüphanelerini oluşturabiliyor, yeni hikâyeler yazabiliyor ve okuma yolculuklarını kendi seçimleriyle şekillendirebiliyor.

ridaboo-by-macenta-ingilizce-egitim-yapay-zeka.jpeg

Ridaboo’nun sunduğu en önemli yeniliklerden biri, okuma deneyimini her çocuk için bir görev olmaktan çıkarıp çocuğun kendi dünyasına göre şekillenen bir özgürlük alanına çevirmesi. Ayrıca program içerisinde geliştirilen bir modül ile dünyada milyonlarca özel eğitim gereksinimleri olan çocukların daha iyi bir okuma deneyimi yaşamasına fırsat sunuyor.

Macenta Yayıncılık CEO’su Burak Akyüz, Ridaboo’nun lansman yapılmadan BETT finaline kalmasını Türkiye’nin eğitim teknolojilerindeki üretim kapasitesinin ve vizyonunun uluslararası karşılığının somut göstergesi” olarak değerlendirdi. Akyüz, amaçlarının sadece teknoloji üretmek değil, “çocukların üretme gücünü geliştiren bir öğrenme kültürü inşa etmek” olduğunu söyledi.

Macenta, 20. yılına yaklaşırken global ölçekte iş birliklerini artırmayı ve uluslararası dağıtım ağını genişletmeyi hedefliyor.

Şirketin geçmiş başarıları arasında BETT 2024 ve 2025 finalistlikleri, British Council ELTons 2024 “Excellence in Course Innovation” ödülü ve çeşitli uluslararası projeler yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Eğitim
Sayın Bakanımızın “Tüm Okullarımızda Şartlar Eşit” Savı ve İlkokul Önlerindeki Öğrenci Servisi Enflasyonu
Sayın Bakanımızın “Tüm Okullarımızda Şartlar Eşit” Savı ve İlkokul Önlerindeki Öğrenci Servisi Enflasyonu
İBB’nin Filenin Sultanları Gençlik Merkezi açıldı: Gençlere yatırım, geleceğe yatırımdır
İBB’nin Filenin Sultanları Gençlik Merkezi açıldı: Gençlere yatırım, geleceğe yatırımdır
Gerçek devrim eğitimle başlarsa kalıcı olur
Gerçek devrim eğitimle başlarsa kalıcı olur