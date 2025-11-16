Eğitim teknolojileri platformu BETT 2026’nın tek Türk finalisti yine Macenta oldu

Macenta’nın sürdürülebilir kalkınma amaçlarını temel alan çevrim içi İngilizce öğrenme platformu The Globals, daha önce olduğu gibi bu yıl da BETT jürisinin dikkatini çekti ve yeniden finalist listesine girdi. Şirketin Ocak 2026’da lansmanı yapılacak yeni dijital okuma-yazma platformu Ridaboo da yapay zeka destekli yapısıyla ikinci kez finale taşınan proje oldu.

BETT’in bir diğer finalist seçimi ise Macenta’nın yeni nesil okuma deneyimi olarak geliştirdiği RIDABOO oldu. Yapay zekâ destekli bu platform, çocuklara kişiselleştirilmiş bir okuma ve yazma ekosistemi sunuyor. Yüzlerce hazır okuma metninin yanı sıra çocuklar, ilgi alanlarına ve hayal güçlerine göre kendi kişisel kütüphanelerini oluşturabiliyor, yeni hikâyeler yazabiliyor ve okuma yolculuklarını kendi seçimleriyle şekillendirebiliyor.

Ridaboo’nun sunduğu en önemli yeniliklerden biri, okuma deneyimini her çocuk için bir görev olmaktan çıkarıp çocuğun kendi dünyasına göre şekillenen bir özgürlük alanına çevirmesi. Ayrıca program içerisinde geliştirilen bir modül ile dünyada milyonlarca özel eğitim gereksinimleri olan çocukların daha iyi bir okuma deneyimi yaşamasına fırsat sunuyor.

Macenta Yayıncılık CEO’su Burak Akyüz, Ridaboo’nun lansman yapılmadan BETT finaline kalmasını “Türkiye’nin eğitim teknolojilerindeki üretim kapasitesinin ve vizyonunun uluslararası karşılığının somut göstergesi” olarak değerlendirdi. Akyüz, amaçlarının sadece teknoloji üretmek değil, “çocukların üretme gücünü geliştiren bir öğrenme kültürü inşa etmek” olduğunu söyledi.

Macenta, 20. yılına yaklaşırken global ölçekte iş birliklerini artırmayı ve uluslararası dağıtım ağını genişletmeyi hedefliyor.

Şirketin geçmiş başarıları arasında BETT 2024 ve 2025 finalistlikleri, British Council ELTons 2024 “Excellence in Course Innovation” ödülü ve çeşitli uluslararası projeler yer alıyor.