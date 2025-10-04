15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

15. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Anadolu Mayası" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açtı.

Bu yıl 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği yapılacak.

Fuara izci takımıyla gelen Ömer Teke, kitap okumayı çok sevdiğini ve elinden geldiğince okumaya çalıştığını belirtti.

12 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Teke, fuarda birçok yayınevinin yer aldığını dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a fuarı düzenlediği için teşekkür etti.

Gazze'deki soykırıma değinen Teke, yazarlardan konuyla ilgili daha fazla kitap yazmalarını istedi.

Fuar, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.