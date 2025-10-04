15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
Yayınlanma:
"Anadolu Mayası" temasıyla 12 Ekim'e kadar sürecek fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek

15. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Anadolu Mayası" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açtı.

Bu yıl 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği yapılacak.

Fuara izci takımıyla gelen Ömer Teke, kitap okumayı çok sevdiğini ve elinden geldiğince okumaya çalıştığını belirtti.

12 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Teke, fuarda birçok yayınevinin yer aldığını dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a fuarı düzenlediği için teşekkür etti.

“Bu kadarı da olmaz!” dedirten 6 yıl kitap oldu! Önsözü Özel'den, son sözü İmamoğlu'ndan“Bu kadarı da olmaz!” dedirten 6 yıl kitap oldu! Önsözü Özel'den, son sözü İmamoğlu'ndan

Gazze'deki soykırıma değinen Teke, yazarlardan konuyla ilgili daha fazla kitap yazmalarını istedi.

Fuar, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Eğitim
Okul kantinleri fiyatlandırma konusunda deniz manzaralı mekanlarla yarışıyor
Okul kantinleri fiyatlandırma konusunda deniz manzaralı mekanlarla yarışıyor
Kaybolan çocukluğu ve eğitim hakkını yeniden kazanalım!
Kaybolan çocukluğu ve eğitim hakkını yeniden kazanalım!
Mağdur öğretmenler ülkesi
Mağdur öğretmenler ülkesi