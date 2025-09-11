“Bu kadarı da olmaz!” dedirten 6 yıl kitap oldu! Önsözü Özel'den, son sözü İmamoğlu'ndan

“Bu kadarı da olmaz!” dedirten 6 yıl kitap oldu! Önsözü Özel'den, son sözü İmamoğlu'ndan
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, Kadıköy mitinginde tanıttığı Millete Emanet kitabının gelirinin 19 Mart protestolarında mağdur edilen gençlere aktarılacağını açıkladı. Kitabın önsözünü Özel, son sözünü Ekrem İmamoğlu yazdı. Yazar Yavuz Oğhan, kitabın “demokrasi dışı geçen altı yılın” belgesi olduğunu ve dayanışma amacı taşıdığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Eylül'de Kadıköy’de düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde Gazeteci Yavuz Oğhan’ın kaleme aldığı Millete Emanet adlı kitabı tanıttı. Kitabın önsözünü kendisinin, son sözünü de İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yazdığını belirten Özel, kitapla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu darbe sürecinde mağdur olan gençler için bu kitaba da sahip çıkacağız. Bu kitap üzerinden sözüme değer veren herkesi gençlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Özel, kitaptan kimsenin maddi kazanç sağlamayacağını da vurguladı:

“Kitaptan kimsenin cebine para girmeyecek. Elde edilen gelir, 19 Mart protestoları sürecinde mağdur edilen gençlere aktarılacak.”

YAVUZ OĞHAN: BU KADARI DA OLMAZ DEDİRTEN ALTI YIL

Kitabın yazarı Yavuz Oğhan da, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, kitabın arka planını ve amacını anlattı. Oğhan, İstanbul seçimlerinin kaybedildiği 2019 yılının ardından Türkiye siyasetinde önemli bir kırılma yaşandığını belirtti:

“2019’da Türkiye’de bir ezber bozuldu. İstanbul seçimleri kaybedilince, AK Parti’deki ‘Türkiye’yi kaybettim’ ruh hali her şeyin başlangıcı oldu. O günden bugüne geçen 6 yıl, yazarken bile ‘Bu kadarı olmaz’ dedirtecek kadar demokrasi dışı yöntemlerle geçti.”

Oğhan, Millete Emanet kitabının bu süreci belgelediğini şu sözlerle anlattı:

“‘Millete Emanet’, bu tarihi sürecin, demokrasi mücadelesinin özeti. Kitapta o günlerin politik ve ekonomik koşullarını da aktarmaya çalıştım.”

Kitabın yayıma hazırlanmasında Çimen Çetin, Cengiz Özkarabekir ve Kırmızı Kedi Yayınevi’nin katkı sunduğunu belirten Oğhan, kitabın okuyucular için bir dayanışma fırsatı sunduğunu da vurguladı:

"Bu kitabı alanlar sadece hafızalarını tazelemekle kalmayacak; aynı zamanda cesur gençlere ve haksız yere tutuklananların ailelerine de destek olacak.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi okumalar."

screenshot-2025-09-11-at-12-45-44-3-xte-yavuz-oghan-2019da-turkiyede-bir-ezber-bozuldu-istanbul-secimleri-kaybedilince-ak-partideki-turkiyeyi-kaybettim-ruh-hali-her-seyin-baslangici-oldu-o-gunden-bugune-gecen-6-yi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Siyaset
Son dakika | CHP İstanbul kayyumuna esastan ret
Son dakika | CHP İstanbul kayyumuna esastan ret
Kılıçdaroğlu döndü sırtını gitti: Sorulara kulak tıkadı
Kılıçdaroğlu döndü sırtını gitti: Sorulara kulak tıkadı