“Bu kadarı da olmaz!” dedirten 6 yıl kitap oldu! Önsözü Özel'den, son sözü İmamoğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Eylül'de Kadıköy’de düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde Gazeteci Yavuz Oğhan’ın kaleme aldığı Millete Emanet adlı kitabı tanıttı. Kitabın önsözünü kendisinin, son sözünü de İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yazdığını belirten Özel, kitapla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu darbe sürecinde mağdur olan gençler için bu kitaba da sahip çıkacağız. Bu kitap üzerinden sözüme değer veren herkesi gençlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Özel, kitaptan kimsenin maddi kazanç sağlamayacağını da vurguladı:

“Kitaptan kimsenin cebine para girmeyecek. Elde edilen gelir, 19 Mart protestoları sürecinde mağdur edilen gençlere aktarılacak.”

YAVUZ OĞHAN: BU KADARI DA OLMAZ DEDİRTEN ALTI YIL

Kitabın yazarı Yavuz Oğhan da, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, kitabın arka planını ve amacını anlattı. Oğhan, İstanbul seçimlerinin kaybedildiği 2019 yılının ardından Türkiye siyasetinde önemli bir kırılma yaşandığını belirtti:

“2019’da Türkiye’de bir ezber bozuldu. İstanbul seçimleri kaybedilince, AK Parti’deki ‘Türkiye’yi kaybettim’ ruh hali her şeyin başlangıcı oldu. O günden bugüne geçen 6 yıl, yazarken bile ‘Bu kadarı olmaz’ dedirtecek kadar demokrasi dışı yöntemlerle geçti.”

Oğhan, Millete Emanet kitabının bu süreci belgelediğini şu sözlerle anlattı:

“‘Millete Emanet’, bu tarihi sürecin, demokrasi mücadelesinin özeti. Kitapta o günlerin politik ve ekonomik koşullarını da aktarmaya çalıştım.”

Kitabın yayıma hazırlanmasında Çimen Çetin, Cengiz Özkarabekir ve Kırmızı Kedi Yayınevi’nin katkı sunduğunu belirten Oğhan, kitabın okuyucular için bir dayanışma fırsatı sunduğunu da vurguladı: