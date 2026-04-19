Zirvede gergin anlar! Macron’un öpücüğü Meloni’yi rahatsız etti

Yayınlanma:
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen kritik zirvede, Emmanuel Macron’un İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye yönelik beklenmedik fiziksel teması diplomatik gündemin önüne geçti. Meloni’nin bu harekete verdiği mesafeli tepki, uluslararası kamuoyunda “liderler arası sınırlar” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Fransa’nın başkenti Paris, bu kez yalnızca Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin kritik mesajlarla değil, diplomatik protokol tartışmalarıyla da gündeme geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, konferans sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Emmanuel Macron, Keir Starmer ve Friedrich Merz ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu. Meloni, Hürmüz Boğazı’na yönelik olası deniz gücü gönderiminin yalnızca savunma amaçlı olacağını ve parlamentonun onayına bağlı olduğunu vurguladı.

BEKLENMEYEN ÖPÜCÜK

Ancak zirvenin en çok konuşulan anı, toplantı öncesinde Elysee Sarayı girişinde yaşandı. Emmanuel Macron, Meloni’yi karşılarken beklenmedik bir şekilde öpmeye çalıştı. Bu durum karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Giorgia Meloni, refleks olarak geri çekildi ve mesafe koydu.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, özellikle bir kadın liderin kamusal alanda rızası dışında fiziksel temasa maruz kalması eleştiri konusu oldu.

Meloni’nin verdiği tepki, yalnızca kişisel bir refleks olarak değil, aynı zamanda kadın liderlerin uluslararası arenada karşılaştığı görünmez sınır ihlallerine karşı bir duruş olarak da yorumlandı. Bu tür davranışların “jest” adı altında normalleştirilmemesi gerektiği yönünde değerlendirmeler öne çıktı.

Zirvede alınan siyasi kararların gölgesinde kalan bu an, diplomasi sahnesinde nezaket ile sınır ihlali arasındaki çizginin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

