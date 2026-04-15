Trump ve Meloni birbirine girdi! "Sözlerine dikkat et" çağrısı Washington'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yeni bir diplomatik gerilim yaşandı. Tartışma, Meloni’nin ABD’nin geçmişte nükleer silah kullanan tek ülke olduğuna yönelik açıklamalarıyla başlarken Başbakan, Trump’ın Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkındaki sözlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek Washington’a eleştiriler yöneltti.

Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"

"FIRSATI OLSA İTALYA'YI HAVAYA UÇURUR"

Trump ise Meloni’nin açıklamalarına sert bir yanıt verdi. ABD Başkanı, “Kabul edilemez olan o, çünkü İran’ın nükleer silahı olup olmaması umurunda değil ve fırsat bulsa İtalya’yı iki dakika içinde havaya uçurabilir” ifadelerini kullanarak İtalya’yı dolaylı bir tehdit altında değerlendirdi.

"KİMSE ABD GİBİ NÜKLEER TEHDİTLER SAVURAMAZ"

Meloni ise nükleer silah tartışması üzerinden ABD’ye karşılık verdi. İtalya Başbakanı, “Sözlerine dikkat etmeli. Bildiğim kadarıyla, dokuz ulus nükleer silaha sahip, ancak yalnızca biri bunları kullandı. O ulus Amerika Birleşik Devletleri. Kimse Washington gibi nükleer tehditler savurmaz ve Bay Trump gerilimi düşürmeli” dedi.

"MELONİ'Yİ CESUR SANMIŞTIM"

Trump ayrıca dün yaptığı açıklamada Meloni’nin ABD’nin İran’a yönelik politikalarına destek vermemesine de tepki göstererek, “Şok oldum. İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şok oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım” ifadelerini kullanmıştı.