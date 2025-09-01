Zile basıp kaçan çocuğu öldürdü: Tutuklanmadı

Zile basıp kaçan çocuğu öldürdü: Tutuklanmadı
Yayınlanma:
ABD’nin Texas eyaletindeki Houston kentinde 11 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken zile basıp kaçtığı gerekçesiyle komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 23:00 sularında East Loop'un hemen doğusundaki Mimbrough ve Fidelity caddelerinin yakınında meydana geldi.

Houston polisi, çocuk ve bir grup arkadaşının mahallede kapı zillerini çaldığını söyledi. Tanıkların ifadesine göre, bir evden birisi çıkıp kaçan çocuklara ateş etmeye başladı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK SIRTINDAN VURULDU

Houston Polis Departmanı Cinayet Masası Dedektifi Çavuş Michael Cass, “Bir tanık, birinin evden koşarak dışarı çıktığını ve caddede koşan çocuklara ateş ettiğini söyledi. Ne yazık ki, 11 yaşındaki çocuklardan biri sırtından vuruldu” dedi.

Çocuk, çok sayıda kurşun yarasıyla hastaneye kaldırıldı ve pazar öğleden sonra hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMADI

Polis, silahlı saldırının meydana geldiği evde bir adamın gözaltına alındığını söyledi. Adam tutuklanmadı, ancak pazar günü cinayet masası dedektifleri tarafından sorgulandı.

Evde arama emri uygularken, soruşturmacılar delil olarak birkaç tüfek ve tabanca topladılar.

Olası suçlamalar sorulduğunda, Çavuş Cass, koşulların meşru müdafaa iddiasını desteklemediğini söyledi:

“Bana göre, bu herhangi bir tür meşru müdafaa gibi görünmüyor. Evden uzak bir yerde meydana geldiği için, büyük olasılıkla cinayet suçlamasıyla sonuçlanacaktır”

NE ZARARI OLABİLİRDİ Kİ?

Komşular, yerel KHOU 11'e yaptıkları açıklamada çocuğun ölümünden dolayı yıkıldıklarını ve zararsız bir şaka olarak gördükleri bir şey yüzünden bir çocuğun hayatını kaybetmesine şaşırdıklarını söylediler:

“Ne zararı olabilirdi ki? Kapı zilini çalmak mı? Bu gerçekten çok üzücü. Onu sırtından vuran kişi, onun bir çocuk olduğunu biliyordu. Bunun amacı ne olabilir ki?”

Polis, olası suçlamalarla ilgili olarak Harris County Bölge Savcılığı ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Dedektifler ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor ve komşulardan ek görüntüler istiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

