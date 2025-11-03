Zelenski duyurdu: Ukrayna'nın hava savunması patriotlarla güçlendirildi

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesindeki artışa dikkat çekti. Zelenski, "Ukrayna hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik. Bir süredir hava savunmamızı güçlendirmek için hazırlık yapıyorduk ve şimdi varılan anlaşmalar hayata geçirildi" ifadelerini kullandı. Bu desteklerinden dolayı Almanya'ya teşekkür eden Zelenski, "İnsan hayatını Rus teröründen korumaya yönelik bu ortak adım için Almanya'ya ve şahsen Başbakan'a (Şansölye'ye) teşekkür ediyorum. Bu çabaya katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

"PUTİN SAHADAKİ BAŞARISIZLIĞI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Zelenski, Rusya'nın hava saldırılarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sahadaki hedeflerine ulaşamamasını telafi etme çabası olduğunu savundu. Açıklamasında, "Putin terör yoluyla, sahada çılgın hedeflerine ulaşamamasını telafi etmeye çalışıyor" diyen Zelenski, hava savunmasındaki her güçlendirmenin savaşın sonunu daha da yakınlaştırdığını ifade etti. Zelenski, "Hava savunmamızın her güçlendirilmesi, hepimizin beklediği savaşın sonuna bizi daha da yaklaştırıyor. Rusya ne kadar az başarı elde ederse, savaşı sona erdirme motivasyonu o kadar artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA FAZLA SONUÇ ALINACAK"

Ukrayna'nın ortaklarıyla birlikte güvenilir bir hava savunma sistemi inşa etme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Zelenski, gelecekte daha fazla sonuç alınacağının sinyalini verdi. Zelenski, "Hava savunmasını güçlendirmek için atılacak ortak adımlara ilişkin görüşmeler hem hükümet düzeyinde hem de doğrudan gerekli sistemlerin üreticileriyle devam etmektedir. Daha fazla sonuç alınacak" diyerek, bu alandaki diplomatik ve teknik çabaların süreceğini belirtti.