Zelenski bağlantıdayken: Canlı yayında bomba alarmı paniği! Korku içinde binayı boşalttıalar

Yayınlanma:
Fransız haber kanalında, Ukrayna Başkanı Zelenski ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi.O anlar canlı yayına yansıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir Fransız TV kanalına canlı yayında bağlandığı sırada bomba alarmı verildi.

YAŞANANLAR CANLI YAYINA YANSIDI

Canlı yayın sırasında sirenler çalmaya başladı ve TV kanalı binası boşaltıldı. Yaşananlar saniye saniye ekrana geldi.

YENİ 'BARIŞ PLANI' AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere bir heyeti bu ülkeye gönderdiğini anımsatarak, savaşın onurlu şekilde sonlandırılması için gereken adımların önümüzdeki günlerde netleştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Zelenski paylaştığı geleneksel günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin savaşı sonlandırmak için hazırladığı "barış planı" üzerindeki çalışmaların sürdürülmesi için Ukrayna heyetinin bugün yola çıktığını anımsatan Zelenski, "Ukrayna heyeti ABD saatiyle bu gece ABD'de olacak ve diyalog Cenevre'den gelen notlara dayanarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna heyetinin ülkenin öncelikli çıkarları doğrultusunda çalışması gerektiğini ifade eden Zelenski, "Amerikan tarafı yapıcı davranıyor. Önümüzdeki günlerde savaşın onurlu bir şekilde nasıl sonlandırılacağına dair adımların netleştirilmesi oldukça mümkündür." diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

