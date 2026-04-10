Zelenski açıkladı: Enerji savaşları ve barış baskısı aynı anda artıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin önünde kritik bir döneme girildiğini belirterek, bahar ve yaz aylarında hem askeri hem de diplomatik baskının belirgin şekilde artacağını söyledi. Sürecin özellikle eylül ayına kadar oldukça zorlu geçeceğini ifade eden Zelenski, Ukrayna’nın savaşın sona erdirilmesi konusunda uluslararası baskı altında olduğunu dile getirdi.

Zelenski, “Bu bahar-yaz dönemi siyasi ve diplomatik açıdan oldukça zor olacak. Ukrayna üzerinde baskı artacak. Cephede de baskı hissedilecek” diyerek, sahadaki askeri gerilimin de tırmanabileceğine işaret etti.

İRAN GERİLİRİMİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Ukrayna lideri, bazı müttefik ülkelerin Kiev’den Rusya’nın petrol altyapısına yönelik saldırıları azaltmasını talep ettiğini açıkladı. Bu taleplerin, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalarla bağlantılı olduğuna dikkat çekilirken, özellikle İran merkezli gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı çektiği değerlendiriliyor.

ABD İSTEKSİZ

Öte yandan Zelenski, ABD’nin barış sürecine yeterince odaklanmadığını düşündüğünü belirterek Washington yönetiminin bu konuda “isteksiz” göründüğünü ifade etti. Buna rağmen, İran ile sağlanan ateşkesin ardından ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları yeniden sıkılaştırmasını umduğunu söyledi.

Barış sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zelenski, önümüzdeki üç ay içinde ABD arabuluculuğunda üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Bu adımın, gerilimin düşürülmesi açısından kritik olacağını belirtti.

TÜRKİYE İLE YENİ PROJELER MASADA

Zelenski ayrıca Ukrayna’nın bölgesel iş birliklerini güçlendirme arayışında olduğunu da açıkladı. Türkiye ile enerji ve savunma alanlarında yeni projelerin masada olduğunu ifade eden Ukrayna lideri, Ortadoğu ülkeleriyle de ilişkilerin genişletildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan ve Katar ile uzun vadeli anlaşmalar imzalandığını belirten Zelenski, 200’den fazla Ukraynalı uzmanın bölgeye gönderildiğini ve İran’a ait uzun menzilli Şahid İHA’larına karşı operasyonlarda görev aldıklarını söyledi. Umman ile güvenlik görüşmelerinin sürdüğünü, Kuveyt ve Bahreyn ile de temasların devam ettiğini sözlerine ekledi.