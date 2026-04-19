Yüzyılların sessizliği bozuldu: Köle tüccarı ailesinden ilk özür

Fransa’da Pierre Guillon de Prince’in yaptığı açıklama, ülkenin sömürge geçmişine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. 86 yaşındaki Prince, ailesinin 18. ve 19. yüzyıllarda transatlantik köle ticaretiyle bağlantılı olduğunu kabul ederek kamuoyu önünde özür dilemesiyle dikkat çekti.

Titanik'ten sağ çıkan yolcuya aitti: 21 milyon lira isteniyor!

The Guardian’ın haberine göre Prince’in ailesi, dönemin önemli köle ticareti merkezlerinden biri olan Nantes’ta gemi sahipliği yapan ve Afrika’dan Karayipler’e insan taşınmasında rol oynayan bir yapıya sahipti. Ailenin yaklaşık 4.500 kişinin zorla taşınmasıyla ilişkilendirildiği, ayrıca Karayipler’de plantasyon işletmelerine sahip olduğu ifade ediliyor.

"SEMBOLİK ÖZÜRLER YETERLİ DEĞİL"

Nantes’ta düzenlenen bir anma etkinliğinde konuşan Prince, toplumların geçmişle yüzleşmekten kaçınmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle artan ırkçılık tartışmalarına dikkat çeken Prince, “Bu tarih yok sayıldıkça sorunlar da devam eder,” diyerek sorumluluk alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca yalnızca sembolik özürlerin yeterli olmadığını, tazminat gibi daha kapsamlı adımların da tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlikte, kölelikten etkilenen toplulukların torunlarını temsil eden Dieudonné Boutrin de yer aldı. Boutrin, Prince’in açıklamasını “cesur ve önemli bir başlangıç” olarak nitelendirirken, birçok ailenin geçmişle yüzleşme konusunda hâlâ çekinceleri olduğunu belirtti.

FRANSA'NIN İLK RESMİ ÖZRÜ

Tarihsel verilere göre 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 12,5 milyondan fazla Afrikalı Atlantik üzerinden zorla taşındı. Fransa’nın bu süreçte yaklaşık 1,3 milyon kişinin taşınmasında rol aldığı tahmin ediliyor.

Fransa, 2001 yılında köleliği insanlığa karşı suç olarak tanımış olsa da devlet düzeyinde resmî bir özür bugüne kadar gelmedi. Bu nedenle Pierre Guillon de Prince’in açıklaması, ülkede hem tarihsel hem de toplumsal açıdan önemli bir tartışma başlığı oluşturdu.