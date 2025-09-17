Von der Leyen’den Rus enerjisine karşı yeni plan

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’dan petrol ve gaz ithalatını planlanandan daha erken bitireceklerini söyledi.

"TRUMP'LA VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Von der Leyen, “Trump ile Rusya’ya ekonomik baskıyı artırmak için atılacak yeni adımlar konusunda verimli bir görüşme yaptık” dedi.

AB Komisyonu’nun yakında 19'ncu yaptırım paketini sunacağını söyleyen Von der Leyen, pakete kripto paralar, bankalar ve enerji sektörünün de dahil olduğunu belirtti.

TRUMP ŞARTI: NATO ÜLKELERİ RUS PETROLÜ ALIMINI TAMAMEN DURDURURSA

Trump ise, Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımlara ancak tüm NATO ülkelerinin Rus petrolü alımını tamamen durdurması şartıyla destek vereceğini söyledi.

Ayrıca Çin’den gelen ithalata yüzde 50-100 oranında ek gümrük vergileri getirilmesi önerisinde bulundu.



AB, 2022’deki Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Rus petrolünün büyük kısmına ambargo koymuştu. Rusya’nın AB’ye gaz ihracatındaki payı 2024 itibarıyla yüzde 11’e kadar düştü. Normalde Rusya’dan petrol ve gaz ithalatının 2027’ye kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyordu. Ancak von der Leyen, bu sürecin hızlandırılacağını belirtti.