Venezuela 6.2'lik deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. USGS'ye göre 6.2'lik depremin merkez üssün Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası.

7.8 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Mene Grande kasabasında meydana gelen depremin yerinde 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, ülkenin büyük bölümünde etkili olurken, Kolombiya’nın sınır bölgelerinde de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBINA YOK

Bölgeden aktarılan bilgilere göre 6.2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar gelecek...