Venezuela 6.2'lik deprem

Venezuela 6.2'lik deprem
Yayınlanma:
Venezuela’nın kuzeybatısındaki Zulia eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. USGS'ye göre 6.2'lik depremin merkez üssün Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası.

7.8 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Mene Grande kasabasında meydana gelen depremin yerinde 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, ülkenin büyük bölümünde etkili olurken, Kolombiya’nın sınır bölgelerinde de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBINA YOK

Bölgeden aktarılan bilgilere göre 6.2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Dünya
Guterres: İnsanlığın kaderi algoritmaya bırakılamaz
Guterres: İnsanlığın kaderi algoritmaya bırakılamaz
Trump’ın sandığı kadar kolay değil: NATO Rus uçaklarını vurabilir mi?
NATO Rus uçaklarını vurabilir mi?