Vatikan'da yıldızlar geçidi! Papa, Hollywood yıldızlarını ağırladı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, aralarında Cate Blanchett, Viggo Mortensen ve Monica Belluci'nin de yer aldığı çok sayıda Hollywood yıldızını Vatikan'da misafir etti.

Oyuncuları ‘hayal gücünün taşıyıcıları’ olarak tanımlayan Papa, küresel film endüstrine yönelik desteklerinden bahsetti. Vatikan'daki Clementine Salonu'nda yaptığı konuşmada sinemanın eğlendirici ve eğitici gücünden bahsetti.

Papa ile ünlü aktör Robert De Niro görüştü

"İYİ SİNEMA, ACIYI İSTİSMAR ETMEZ"

Papa, “Şiddet, yoksulluk, sürgün, yalnızlık, bağımlılık ile savaşlar, ifade edilmesi ve anlatılması gereken konulardır. İyi sinema, acıyı istismar etmez; onu tanır ve araştırır. Bütün büyük yönetmenlerin yaptığı da budur” ifadelerini kullandı.

Papa Leo, sinema salonlarının kapatılmasına da vurgu yaparak, kurumlara sinemanın toplumsal ve kültürel değerini korumak için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Papa, “Sinema salonları endişe verici bir düşüş yaşıyor; şehirlerden ve mahallelerden siliniyor” ifadesini kullandı.