Vatikan'da yıldızlar geçidi! Papa, Hollywood yıldızlarını ağırladı

Vatikan'da yıldızlar geçidi! Papa, Hollywood yıldızlarını ağırladı
Yayınlanma:
Papa 14’üncü Leo, Vatikan’da Hollywood yıldızlarını ağırladı. Konuşmasında, sinema salonlarının yok olma tehlikesine dikkat çekti.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, aralarında Cate Blanchett, Viggo Mortensen ve Monica Belluci'nin de yer aldığı çok sayıda Hollywood yıldızını Vatikan'da misafir etti.

Oyuncuları ‘hayal gücünün taşıyıcıları’ olarak tanımlayan Papa, küresel film endüstrine yönelik desteklerinden bahsetti. Vatikan'daki Clementine Salonu'nda yaptığı konuşmada sinemanın eğlendirici ve eğitici gücünden bahsetti.

papa-hollywood-yildizlarini-agirladi-1018235-302091.jpg

Papa ile ünlü aktör Robert De Niro görüştüPapa ile ünlü aktör Robert De Niro görüştü

"İYİ SİNEMA, ACIYI İSTİSMAR ETMEZ"

Papa, “Şiddet, yoksulluk, sürgün, yalnızlık, bağımlılık ile savaşlar, ifade edilmesi ve anlatılması gereken konulardır. İyi sinema, acıyı istismar etmez; onu tanır ve araştırır. Bütün büyük yönetmenlerin yaptığı da budur” ifadelerini kullandı.

Papa Leo, sinema salonlarının kapatılmasına da vurgu yaparak, kurumlara sinemanın toplumsal ve kültürel değerini korumak için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

papa-hollywood-yildizlarini-agirladi-1018236-302091.jpg

Papa, “Sinema salonları endişe verici bir düşüş yaşıyor; şehirlerden ve mahallelerden siliniyor” ifadesini kullandı.

Kaynak:DHA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Dünya
İsrail BM askerlerini hedef aldı!
İsrail BM askerlerini hedef aldı!
BM Raportörü ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi!
BM Raportörü ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi!