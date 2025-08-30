Ürdünlü yetkili Netanyahu'nun ne istediğini açıkladı

Ürdünlü yetkili Netanyahu'nun ne istediğini açıkladı
Yayınlanma:
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun barış istemediğini, çatışmanın sürmesini istediğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanlarının, İsrail’in Gazze’de başlattığı son saldırıyı ve Gazze kentinde kalıcı bir varlık tesis etme yönündeki açıklamasını kınamasını destekledi.

Safadi, bu tutumun uluslararası hukuk ve insan haklarına inanan tüm ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İsrail’in cezasızlık ortamında uluslararası hukuku alaya aldığını ve Filistinlileri açlığa mahkum ettiğini belirten Safadi, bunun durdurulması için etkili uluslararası eylem çağrısında bulunarak, “İsrail hükümeti Gazze’deki vahşi katliamlarını ve Batı Şeria’daki sömürgeleştirme faaliyetlerini ancak sonuçlarla karşılaştığında sona erdirecektir. Sonuçlarla yüzleşmedikçe Suriye ve Lübnan’ı istikrarsızlaştırmaya yönelik kötü niyetli planlarını tırmandıracak, bu da bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atacaktır” dedi.

"İNSANLIK GÖZ YUMMAMALIDIR"

Netanyahu’nun çatışmadan beslendiğini söyleyen Safadi, “Gazze’yi yok ediyor, adil barış umutlarını öldürüyor ve siyasi kariyerini kurtarmak için tüm bölgeyi ateşe veriyor. Hükümetini yönlendiren nefret ideolojisini uygulamaya çalışıyor. Bu insanlık dışı, ırkçı bir ideolojidir ve dünya buna göz yummamalıdır” açıklamasında bulundu.

Gazze kentinde 1 milyon insanın İsrail’in sebep olduğu kıtlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini, 1,3 milyon Filistinlinin ise geçim kaynaklarının yok edildiğini hatırlatan Safadi, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna milyonlarca insanın acı çekmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"NETANYAHU BARIŞ İSTEMİYOR"

Safadi, “Ateşkes anlaşması masada, ancak Netanyahu bunu engelliyor. O barış istemiyor, çatışmanın sürmesini istiyor. Bu korkunç gerçeği uluslararası toplum artık görmezden gelemez” diyerek, tüm ülkelere barış ve adaletin yanında duran devletlerin tavrını benimsemeleri ve masum Filistinlilerin daha fazla katledilmesini durdurmak için harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 10 kişi açlıktan öldü
Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 10 kişi açlıktan öldü
İsrail'in Suriye'deki ihlalleri sürüyor: Konvoyla geldiler kırsalda konuşlandılar
İsrail'in Suriye'deki ihlalleri sürüyor: Konvoyla geldiler kırsalda konuşlandılar