Ünlü şarkıcıya kendi konserinde saldırı: O anlar kameraya yansıdı

Billie Eilish, Kuzey Amerika'daki “Hit Me Hard And Soft” turnesinin ilk konseri sırasında “aşırı hevesli” bir hayranı tarafından barikatlara fırlatıldı. Hayranın hareketi tartışma yarattı.

Eilish'in saldırıya uğradığı anlar

23 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı Billie Eilish, 9 Ekim Perşembe günü Miami'de verdiği üç konserin ilkinde, siyah şapkalı bir adam tarafından “şiddetle çekilip” barikatın üzerine itildi.

KAMERAYA YANSIDI

Eilish, Charli XCX'in de yer aldığı 2024 tarihli şarkısı “Guess”i seslendirdikten sonra kalabalığın içindeki hayranlarını selamlıyordu.

Bu an, yakınlarda bulunan hayranlar tarafından kameraya alındı ve birçok hayranın çeşitli videolarda saldırganı azarladığı duyuluyor.

GÜVENLİK EKİBİ KURTARDI

22-23 Kasım'da San Francisco'daki Chase Center'da konser verecek olan Eilish, güvenlik ekibi yardıma koşarken sonunda saldırganın elinden kurtuldu. Uzun siyah saçlarını omuzlarının arkasına attı, adama sert bir bakış attı ve sahneye doğru ilerlemeye devam etti.

Miami Polis Departmanı'na göre, adam olaydan kısa bir süre sonra mekândan uzaklaştırıldı ve herhangi bir suçlama yapılmadı.

Saldırının videoları sosyal medyada hızla yayıldı.

‘TEHLİKELİ VE SİNİR BOZUCU’

Şarkıcı, geçmişte konserlerde fiziksel saldırıya uğramış ve 2023 yılında Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda bu davranışı “tehlikeli” ve “kesinlikle sinir bozucu” olarak nitelendirmişti. Eilish, 11-12 Ekim Cumartesi-Pazar günleri Miami'deki Kaseya Center'a geri dönmeyi planlıyor.