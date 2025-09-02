Uluslararası Af Örgütü Süveyda’daki katliamı açıkladı: IŞİD yaması taşıyan HTŞ'liler 46 Dürzi’yi infaz etti

Uluslararası Af Örgütü salı günü, Suriye'deki geçici HTŞ yönetiminin personeli ve bağlı güçlerin temmuz ayında Süveyda’daki çatışmalar sırasında 46 Dürziyi infaz ettiğine dair kanıtları olduğunu açıkladı ve faillerin hesap vermesi çağrısında bulundu.

Af Örgütü, 15 ve 16 Temmuz'da Süveyda şehrinde ve çevresinde 46 Dürzi'nin “kasıtlı olarak vurulup öldürüldüğünü” belgelediğini söyledi:

“Hükümet ve hükümete bağlı güçler tarafından gerçekleştirilen bu infazlar, bir meydanda, konutlarda, bir okulda, bir hastanede ve bir tören salonunda gerçekleşti”

YETKİLİLER YANIT VERMEDİ

Amnesty, kanıtları arasında “güvenlik ve askeri üniformalı, bazıları resmi rütbe işaretleri taşıyan silahlı adamların silahsız insanları infaz ettiklerini gösteren doğrulanmış videolar” olduğunu belirtti.

Ayrıca, fotoğrafları doğruladığını, silah analizleri yaptığını ve tanık ifadeleri topladığını da belirtti.

İnsan hakları örgütü, ön bulgularını içişleri ve savunma bakanlıklarıyla paylaştığını, ancak bir yanıt almadığını söyledi.

IŞİD YAMALI 4 ASKER BELİRLENDİ

Amnesty, doğrulanmış videolarda en az dört silahlı adamın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle bağlantılı siyah bir yama taktığını ve bunlardan üçünün güvenlik güçleri personeli yanında çalışırken çekildiğini belirtti.

IŞİD, Süveyda’daki saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi.

Çatışmalar 13 Temmuz tarihinde Dürziler ve Bedevi aşiretler arasında başladı. Ancak gerilimin hızla tırmandığı çatışmalara Şam’daki geçici HTŞ yönetimi ile desteklediği aşiretler de Dürzilere karşı savaşa katıldı.

Geçici yönetim yetkilileri, çatışmaları durdurmak için güçlerinin müdahale ettiğini söyledi, ancak tanıklar, Dürzi gruplar ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), yetkilileri Bedevilerin tarafını tutmakla ve Dürzilere karşı ihlallerde bulunmakla suçladı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

SOHR, toplam ölü sayısının 2.000'in üzerinde olduğunu ve bunun 789'unun “savunma ve içişleri bakanlığı personeli tarafından yargısız infaz edilen” Dürzi siviller olduğunu belirtti.

Amnesty'nin Suriye araştırmacısı Diana Semaan yaptığı açıklamada, “Hükümet güvenlik veya askeri güçleri kasıtlı ve yasadışı olarak birini öldürdüğünde veya bağlı güçler hükümetin suç ortaklığı veya rızasıyla bunu yaptığında, bu yargısız infaz teşkil eder” dedi ve bunun “uluslararası hukuka göre bir suç” olduğunu belirtti.

Semaan, yetkilileri “bu infazları derhal, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturmaya ve failleri adil yargılamalarla hesap vermeye” çağırdı.

'YETKİLİLER HESAP SORULACAK' DEMİŞTİ

Af Örgütü, şu anda Dürzi silahlı gruplar ve Bedevi savaşçılar tarafından gerçekleştirilen kaçırma olaylarına ilişkin “güvenilir raporları” da soruşturduğunu belirtti.

Yetkililer Temmuz ayında, Süveyda şiddet olaylarını soruşturmak üzere bir soruşturma komitesi kurdu ve komitenin üç ay içinde bulgularını sunması bekleniyor.

Ayrıca, Af Örgütü tarafından doğrulanan ve Süveyda hastanesinde silahsız bir adamın öldürülmesini gösteren videoların ortaya çıkmasının ardından sorumluların hesap vereceğine dair söz verdiler.

