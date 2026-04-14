Ülkeye Escobar getirmişti! Kolombiya'da 80 su aygırı öldürülecek

Ülkeye Escobar getirmişti! Kolombiya'da 80 su aygırı öldürülecek
Kolombiya’da uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın eski malikanesinden ülkeye yayılan su aygırları krizi yeni bir aşamaya geçti. Yetkililer, hızla artan ve ekosistemi tehdit ettiği belirtilen popülasyonu kontrol altına almak için yaklaşık 80 su aygırının itlaf edilmesini gündeme aldı.

Kolombiya’da yıllardır büyüyen “su aygırı krizi” yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. CNN’in aktardığı bilgilere göre, Kolombiya yönetimi ülkenin orta kesimlerinde hızla çoğalan su aygırı popülasyonunu kontrol altına almak için kapsamlı bir plan hazırladı. Plan kapsamında yaklaşık 80 su aygırının itlaf edilmesi seçeneği masada.

Söz konusu su aygırlarının kökeni, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın özel çiftliği Hacienda Nápoles’e dayanıyor. İlk olarak Afrika’dan getirilen birkaç su aygırı, Escobar’ın ölümünün ardından doğaya salındı ve yıllar içinde kontrolsüz şekilde çoğalarak yüzlerce kilometrelik bir alana yayıldı. Uzmanlar, ülkede bugün yaklaşık 170 su aygırının yaşadığını tahmin ediyor.

TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Kolombiya Çevre Bakanı Irene Vélez, daha önce uygulanan kısırlaştırma ve yer değiştirme gibi yöntemlerin hem maliyetli hem de yetersiz kaldığını belirterek, “Eğer bu adım atılmazsa popülasyon kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, su aygırlarının tarım arazilerine zarar verdiğini, yerel ekosistem üzerinde baskı oluşturduğunu ve nehir sistemlerinde tehlike yarattığını savunuyor. Ancak bazı bölgelerde bu hayvanların turistik çekim merkezi haline gelmesi, tartışmayı daha da büyütüyor.

HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNDEN TEPKİ

Plan hayvan hakları savunucularının sert tepkisini çekti. Senatör ve aktivist Andrea Padilla, alınan kararı “acımasız” olarak nitelendirerek, sorunun kaynağında devletin geçmişteki ihmallerinin bulunduğunu savundu.

Kolombiya’da şimdi gözler, ekolojik tehdit ile etik tartışmalar arasında kalan bu tartışmalı planın nasıl uygulanacağına çevrilmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

