Sanchez’in göçmen planı İspanya'yı karıştırdı: Memurlar iş bırakma hazırlığında

İspanya’da hükümetin belgesiz göçmenlere yönelik geniş kapsamlı af programı, kamu kurumlarında ciddi bir gerilimi beraberinde getirdi. Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki hükümetin onayladığı düzenleme kapsamında, ülkede yasal statüsü bulunmayan yüz binlerce göçmenin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Ancak uygulamanın hayata geçirilme süreci, özellikle nüfus müdürlükleri ve göçmenlik bürolarında çalışan memurların tepkisini çekti. Büro çalışanları, altyapı ve personel yetersizliği nedeniyle sistemin bu yükü kaldıramayacağını savunuyor. Yetkililer, yaklaşık yarım milyona ulaşması beklenen başvurular için gerekli hazırlıkların yapılmadığını belirtiyor.

GREV KARARI GÜNDEMDE

Göçmenlerin çevrimiçi başvurularının Perşembe günü başlaması planlanırken, yüz yüze randevu sürecinin açılmasının hemen ardından, 21 Nisan itibarıyla grev kararı alınabileceği ifade ediliyor. Memurlar, kaynak yetersizliğini protesto etmek amacıyla tüm başvuruları durdurabileceklerini duyurdu.

İspanya göçmenlik memurları sendikasının lideri Cesar Perez, hükümeti eleştirerek, yeni düzenlemelerin yeterli bütçe ve personel desteği sağlanmadan yürürlüğe konulduğunu söyledi. Perez, mevcut sistemin bu yoğunlukla başa çıkmasının mümkün olmadığını vurguladı.

SANCHEZ YAŞLI NÜFUSA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan hükümet ise düzenlemeyi savunuyor. Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu adımı yalnızca insani bir politika değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik olarak değerlendirdi. İspanya nüfusunun hızla yaşlandığına dikkat çeken Sanchez, iş gücüne daha fazla katılım sağlanmaması halinde ekonomik büyümenin ve kamu hizmetlerinin zarar görebileceğini ifade etti.

Yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip İspanya’da, son yıllarda yurtdışında doğmuş yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı belirtiliyor. Düşünce kuruluşu Funcas’ın tahminlerine göre ise ülkede hâlihazırda yaklaşık 840 bin belgesiz göçmen bulunuyor.

MUHALEFET TEPKİLİ

Muhalefetteki Halk Partisi ise hükümetin planına sert tepki gösterdi. Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, söz konusu girişimi yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Tüm bu gelişmeler, İspanya’da göç politikalarının yalnızca sosyal değil, aynı zamanda idari ve siyasi bir krize dönüşebileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde hem başvuru sürecinin işleyişi hem de olası grevin etkileri yakından takip edilecek.