Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor

Modern mimarinin sınırlarını zorlayan Steinway Tower, New York semalarında devasa bir kalem gibi yükseliyor. Manhattan'ın merkezinde inşa edilen bu lüks yapı, 24:1’lik yükseklik-genişlik oranıyla resmen dünyanın en ince gökdeleni unvanını aldı. Mühendislik dünyasında büyük ses getiren kule, görenleri hayrete düşürüyor.

KAHVE KARIŞTIRICISI LAKAPLI DEV YAPI

434 metre yüksekliğe sahip olan Steinway Tower, genişlik konusunda ise sadece 18 metrede kalıyor. Bu sıradışı oran nedeniyle prestijli yayın organları binayı bir "kahve karıştırıcısına" benzetiyor.

Ölçüleri kıyaslandığında kulenin genişliği bir bowling salonunun uzunluğuyla neredeyse aynı seviyede seyrediyor. Bina aynı zamanda Batı Yarımküre'nin en yüksek üçüncü yapısı olma özelliğini taşıyor.

DEV KULE RÜZGARDA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Dünyanın en güçlü betonuyla inşa edilmesine rağmen Steinway Tower, doğa kanunlarına meydan okurken esnemeyi de ihmal etmiyor. Mühendisler, kulenin sert rüzgarlarda 60 santimetreye kadar sallanabildiğini belirtiyor. Ancak bu hareket, binada yaşayanların konforunu bozmayacak ve hissetmeyecekleri özel bir mekanizmayla dengeleniyor.

İNCE MİMARİ HER ZAMAN GÜVEN VERMİYOR

Geçmişi 1970'li yılların Hong Kong’una dayanan "kalem kule" konsepti, günümüzde ABD'de yaygınlaşıyor. Ancak her ince yapı Steinway kadar başarılı sonuçlar vermeyebiliyor. Benzer bir mimariyle inşa edilen 432 Park Avenue binası, tasarım hataları ve korkunç gürültüler nedeniyle mahkemelik olmuştu. Steinway Tower cephesinde ise şu ana kadar herhangi bir teknik şikayet kayıtlara geçmedi.

DUDAK UÇUKLATAN MİLYON DOLARLIK FİYATLAR

Manhattan manzarasını ayaklar altına seren kulede yaşamın bedeli ise oldukça ağır görünüyor. Binada yer alan en mütevazı stüdyo daireler 7,75 milyon dolardan satışa sunuluyor. En üst katta bulunan üç yatak odalı çatı katı dairesi için ise tam 66 milyon dolarlık bir servet gözden çıkarılıyor.

DÜNYA REKORU HALA İNGİLTERE'DE

Steinway Tower konut binaları arasında en incesi olsa da genel sıralamada zirveyi başka bir yapıya kaptırıyor. İngiltere’nin Brighton kentinde bulunan i360 gözlem kulesi, 40:1’i aşan yükseklik-genişlik oranıyla bu alandaki gerçek dünya rekorunu elinde tutuyor. Sadece 3,9 metre çapındaki bu gözlem kulesi, dünyanın en ince yapısı kabul ediliyor.