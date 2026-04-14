Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Güney Kore ile stratejik bir savunma anlaşmasına imza atıldığı duyuruldu. Hükümetler arası düzeyde gerçekleşen bu anlaşma kapsamında Finlandiya, savunma envanterine çok sayıda yeni nesil obüs ekleyerek askeri kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kore Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı ile varılan mutabakata göre sözleşme paketinde 112 adet 155 mm'lik K9 kundağı motorlu obüs yer alıyor. Anlaşma sadece araçlarla sınırlı kalmayarak yedek parçalardan özel ekipmanlara, test araçlarından teknik destek ünitelerine kadar geniş bir lojistik ağı da kapsıyor.

546 MİLYON EUROLUK DEV ANLAŞMA

Savunma dünyasında yankı uyandıran bu dev iş birliğinin toplam maliyetinin yaklaşık 546,8 milyon Euro olduğu belirtildi. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen konuya dair yaptığı değerlendirmede, bu adımın ülke savunması için en verimli ve ekonomik çözüm olduğunu vurguladı. Hakkanen, yeni sistemlerin Finlandiya topçu birliklerinin gücüne güç katacağının altını çizdi.

ZORLU ARAZİLERDE YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİ

Bakanlık verilerine göre yeni obüs sistemleri ordunun ateş gücünü modernize ederken uzun menzilli destek kapasitesinde de ciddi bir sıçrama yaşatacak. Hem normal karayollarında hem de Finlandiya’nın zorlu arazi koşullarında yüksek manevra yeteneğine sahip olan bu sistemler, ordunun operasyonel hızını artıracak.

Bu modernizasyon süreciyle birlikte envanterde bulunan ve artık miadını doldurmuş olan eski çekili topçu sistemleri kademeli olarak emekliye ayrılacak.

GÜNEY KORE İLE SAVUNMA ORTAKLIĞI DERİNLEŞİYOR