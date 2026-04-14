2 bin 500 köprü traversi söküldü, baştan inşa edildi: Tam 350 kilometre!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güneydoğu’daki önemli demir yolu hatlarında yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Karkamış Nusaybin hattı ile Şenyurt Mardin hattının yeniden tren trafiğine açıldığı bildirildi.

YÜZLERCE KİLOMETRELİK HAT YENİLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 325 kilometrelik Karkamış Nusaybin hattı ile 25 kilometrelik Şenyurt Mardin hattında kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Çalışmaların ardından hatların yeniden aktif hale getirildiği ifade edildi.

Yetkililer yürütülen sürecin rutin bakım çalışmalarının ötesine geçtiğini vurguladı. Projenin uzun yıllardır biriken ihtiyaçları karşılamaya yönelik geniş kapsamlı bir yenileme süreci olduğu belirtildi.

Açıklamalarda demir yolu hatlarının tüm bileşenleriyle birlikte değerlendirildiği aktarıldı. Altyapıdan üstyapıya kadar birçok noktada iyileştirme yapıldığı ve hattın daha güvenli ve verimli hale getirildiği ifade edildi.

Yeniden açılan hatların bölgedeki ulaşım ve lojistik faaliyetlere katkı sağlaması bekleniyor. Demir yolu trafiğinin yeniden başlamasıyla birlikte taşımacılık kapasitesinin artacağı öngörülüyor.

"31 MART İTİBARIYLA TREN SEFERLERİ BAŞLADI"

Uraloğlu, "325 kilometrelik Karkamış-Nusaybin ile 25 kilometrelik Şenyurt-Mardin demir yolu hatlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Hat, 31 Mart tarihi itibarıyla yeniden tren trafiğine açıldı. Bu hatları yeniden işletmeye alarak hem ekonomik canlılığı artırıyor hem de ülkemizin lojistik kapasitesini güçlendiriyoruz." dedi.

Toplam 350 kilometrelik hattın 2011-2024 yıllarında gerçekleştirilemeyen bakım ve onarım faaliyetlerini tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, "Suriye sınırındaki hattı sadece işler hale getirmedik, alt ve üstyapısıyla daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturduk." ifadesini kullandı.

"2 BİN 500'Ü AŞKIN KÖPRÜ TRAVERSİNİ YENİLEDİK"

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında hat ve istasyon altyapısının baştan sona yenilendiğini, birçok istasyonda mevcut hatların sökülerek yeniden inşa edildiğini söyledi.

Altyapıda oluşan tahribatların da giderildiğini belirten Uraloğlu, özellikle sel ve doğal etkenler nedeniyle zarar gören kesimlerde gerekli müdahalelerin tamamlandığına işaret etti.

Uraloğlu, 750 metrelik hat kesiminde zemin güçlendirmesi gerçekleştirdiklerine, menfez imalatları ve drenaj düzenlemelerini tamamladıklarına dikkati çekti.

Güzergah boyunca platform iyileştirme çalışmalarını da bitirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: