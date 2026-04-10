Ukrayna’ya verdi, yerine yenisini aldı: Hollanda'dan milyon dolarlık Patriot hamlesi

Avrupa ve Ortadoğu’da giderek tırmanan füze ve hava saldırısı riskleri, ülkeleri savunma sistemlerini yeniden yapılandırmaya yönlendiriyor. Bu kapsamda Hollanda, NATO’nun hava savunma stratejisi çerçevesinde kritik bir adım atarak mevcut savunma kapasitesini güçlendirme kararı aldı.

7 Nisan’da Vredepeel’de imzalanan anlaşma ile Hollanda, Raytheon ile 627 milyon dolarlık sözleşme kapsamında envanterine yeni bir Patriot hava savunma ateşleme ünitesi ekleyecek. Radar sistemleri, fırlatma rampaları ve komuta-kontrol altyapısını içeren paket, ülkenin uzun menzilli hava savunma kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

UKRAYNA'YA BAĞIŞLANMIŞTI

Hollanda’nın daha önce Ukrayna’ya bir Patriot sistemi bağışlamasıyla birlikte oluşan kapasite açığının da bu anlaşmayla giderilmesi planlandı. Yetkililer, küresel savunma sanayisindeki yoğun talep nedeniyle yaşanabilecek teslimat gecikmelerini önlemek amacıyla süreci “acil tedarik” kapsamında hızlandırdı.

1987 yılından bu yana Patriot sistemlerini kullanan ülke, yeni yatırımlarla birlikte mevcut “rotasyon temelli sınırlı yapı” yerine daha kalıcı ve sürdürülebilir bir hava savunma mimarisine geçmeyi amaçlıyor. NATO koordinasyonu çerçevesinde atılan bu adımın, Avrupa güvenlik dengeleri açısından da önemli bir güçlendirme olduğu ifade edildi.