UFO gerçeği mi geliyor? Trump’tan dikkat çeken açıklama

ABD’de yıllardır merak konusu olan UFO ve tanımlanamayan hava fenomenleriyle (UAP) ilgili gizli arşivler için kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, bu belgelerin açıklanması sürecinin hız kazandığını ve ilk paylaşımların çok yakında yapılacağını açıkladı.

Trump'tan Küba mesajı: 70 yıldır beklenen gün gelecek

Turning Point Action tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, daha önce ilgili kurumlara verdiği talimatın uygulamaya alındığını belirterek, “Süreç planlandığı şekilde ilerliyor. Oldukça dikkat çekici bilgilere ulaşıldı ve kamuoyu bunları yakında görecek” dedi.

BİNLERCE RAPOR VAR

Trump, bu kararın alınmasında kamuoyunun yoğun ilgisinin etkili olduğunu vurguladı. ABD hükümetinin elinde, özellikle 1947-1969 yıllarını kapsayan “Project Blue Book” kapsamında toplanmış 12 binden fazla rapor bulunduğu biliniyor. Bu belgelerin bir kısmı daha önce erişime açılmış olsa da yeni açıklanacak dosyaların kapsamı henüz net değil.

FİZİKSEL KANIT GEREKİYOR

Konuya temkinli yaklaşan araştırmacılar ise beklentilerin abartılmaması gerektiğini savundu. Uzun yıllardır UFO vakaları üzerine çalışan Donald Schmitt, yayımlanacak belgelerin somut kanıt sunma ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi. Schmitt, “Belgeler tek başına yeterli değil. Fiziksel kanıtlar olmadan bu tartışma ilerlemez” ifadelerini kullandı.

Roswell vakası üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Schmitt, yıllar içinde yüzlerce tanık ifadesi toplandığını ancak resmi makamların bu anlatımlara yeterince ilgi göstermediğini de öne sürdü.

BAŞKAN YARDIMCISI DA DAHİL OLDU

Öte yandan ABD yönetimi içinde konuya farklı yaklaşımlar da dikkat çekti. Savunma kanadında belgelerin düzenlenmesi için çalışmalar sürerken, Başkan Yardımcısı JD Vance ise daha sıra dışı bir yorumda bulundu. Vance, katıldığı bir röportajda UFO’ların uzaylı değil, “doğaüstü varlıklar” olabileceğini savundu.

Tüm bu gelişmeler, yıllardır süren UFO tartışmalarını yeniden alevlendirirken, açıklanacak belgelerin kamuoyunda nasıl bir etki yaratacağı şimdiden merak konusu.