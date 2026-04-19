Güvenlik ekibi kapıyı kırmaya hazırlandı! FBI Direktörü geceleri kontrolden mi çıkıyor?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel hakkında ortaya atılan iddialar Washington’da gündem yarattı. ABD merkezli The Atlantic dergisinin haberine göre, Patel’in görev sürecinde bazı dönemlerde ve bu durumun güvenlik ekibi içinde endişe yarattığı ileri sürüldü.“gözle görülür şekilde sarhoş olduğu” İddialarda, FBI Direktörü’nün açıklanamayan devamsızlıkları nedeniyle zaman zaman kendisine ulaşılamadığı da belirtildi.

Haberde ayrıca, güvenlik ekibinin Patel’e ulaşamadığı bazı durumlarda, kilitli kapılar ardında bulunduğu gerekçesiyle “kapıyı kırmak için ekipman talebinde bulunduğu” öne sürüldü.

YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaların Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkililerine iletildiği de haber detayları arasında yer aldı.

Öte yandan Patel’in avukatı Jesse Binnall, iddiaları sert bir dille reddetti. Binnall, yapılan haberin büyük kısmının “yanlış, kaynaksız ve açıkça iftira niteliğinde” olduğunu savunarak, kullanılan ifadelerin belirsiz ve doğrulanmamış kaynaklara dayandığını ifade etti. Avukat ayrıca sosyal medya paylaşımında, “Mahkemede görüşürüz” sözleriyle hukuki süreç mesajı verdi.

İddialar henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmazken, Washington kulislerinde tartışma büyümeye devam ediyor.