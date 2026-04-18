Trump'tan Küba mesajı: 70 yıldır beklenen gün gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'nın Phoenix kentinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde yaptığı konuşmada, dış politika gündemine dair açıklamalarda bulundu. Trump, "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." dedi.

ABD'nin 3 Ocak 2026'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan "Mutlak Kararlılık Operasyonu"na atıfta bulunan Trump, bu hamlenin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini savundu. Küba'ya ilişkin olarak "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor" ifadesini kullanan Trump, bölgedeki dış politikasını yeni bir aşamaya taşıyacağının sinyalini verdi.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER

İran ile yürütülen görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlandığını belirten Trump, anlaşma kapsamında İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirileceğini iddia etti. İran tarafı ise bu iddiaları yalanlayarak uranyumun ülke dışına çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Trump ayrıca, anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu ima etti.

İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİ

İsrail ile Lübnan arasında 16 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesi "benzeri görülmemiş" olarak değerlendiren Trump, her iki tarafın da barış istediğini vurguladı. Trump, süreç kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u yakın zamanda Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

NATO'YA ELEŞTİRİLER

Konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik süreçlerine de değinen Trump, NATO'nun kendisine yardım teklif ettiğini ancak "İhtiyacımız olduğunda hiçbir işe yaramadıkları" gerekçesiyle bu teklifi artık kabul etmediğini söyledi. Ayrıca, ABD'nin kendi enerji kaynaklarına odaklanacağını ve enerji üretim kapasitesini hızla artıracağını ifade etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

