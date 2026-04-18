Son dakika | Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

Katar merkezli Al Jazeera’nın geçtiği son dakika bilgisine göre; İran, ABD’nin deniz ablukasını gerekçe göstererek, dün açtığı Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu.

ABD'yi boğazı yeniden açma anlaşmasını ihlal etmekle suçlayan İran karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka devam ettiği sürece boğazdan geçişi engellemeye devam edeceğiz."

İran Devrim Muhafızları Ordusu (Islamic Revolutionary Guard Corps - IRGC), küresel petrol ticaretinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’nda kontrolü tamamen ele aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı’ndaki askeri varlığını ve denetimlerini "eski durumuna" döndürdüğünü bildirdi.

ABD'YE "DENİZ HIRSIZLIĞI" SUÇLAMASI

İran devlet televizyonu IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) üzerinden yapılan resmi açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sert bir dille hedef alındı. Washington yönetiminin İran limanlarına yönelik sürdürdüğü ablukayı "deniz korsanlığı" ve "deniz hırsızlığı" olarak nitelendiren kurum, bu duruma karşı misilleme yapıldığının mesajını verdi.

"STRATEJİK GEÇİŞ SIKI KONTROL ALTINDA"

İran Devrim Muhafızları ortak askeri komutanlığı, stratejik su yoluna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı’ndaki kontrol eski haline dönmüştür. Bu kritik su yolu artık silahlı kuvvetlerimizin sıkı yönetimi ve otoritesi altındadır."

ŞART: TAM ÖZGÜRLÜK SAĞLANMALI

Tahran yönetimi, bu katı denetimlerin ne zaman sona ereceğine dair tek bir şart sundu.

Açıklamada, ABD’nin İran limanlarından çıkan gemiler için uluslararası sularda "tam seyrüsefer özgürlüğünü" yeniden tesis etmemesi halinde, Hürmüz Boğazı’ndaki "demir yumruk" politikasının süreceği vurgulandı.