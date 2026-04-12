Türkiye'yi tehdit etmişti: Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı geri adım attı

Türkiye'yi tehdit etmişti: Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı geri adım attı
Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli paylaşımlarıyla gündeme gelen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, söz konusu paylaşımlarını sildi.

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, son günlerde Türkiye'den para istediği ve tehdit içerikli ifadelere yer verdiği paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Aynı zamanda Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Muhoozi Kainerugaba'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları tepki çekmişti.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik ama nafile. Eğer sorunlarımızı çözmezlerse önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz. Havayollarını da engelleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den 1 milyar dolar talep eden Kainerugaba, "O ülkenin en güzel kadınını eş olarak istiyorum" diyerek çirkin ifadeler kullanmıştı.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Söz konusu paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaşan Kainerugaba, tepkilere dayanamayarak söz konusu paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

UGANDA'NIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜYÜKELÇİSİ: MEMNUNİYETSİZLİĞİN BİR YANSIMASI

Söz konusu tehditlerin ardından Uganda'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Adonia Ayebare ise "Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye hakkındaki tweetleri, Uganda'nın ciddi endişelerinin ele alınış biçiminden duyulan memnuniyetsizliğin bir yansımasıdır. Uganda, Türk dostlarımızla olan ortaklıklarına değer veriyor, ancak bu egemenliğimiz pahasına olmamalı. Uganda, endişelerini gidermeyi amaçlayan iyi niyetli görüşmeleri dört gözle bekliyor ve eminim ki Kainerugaba da bunu destekliyor. Endişelenecek bir neden yok" açıklamasını yapmıştı.

"CİDDİYE ALINACAK BİRİ DEĞİL"

Halk TV'de Sınırsız programında Işın Eliçin, Kainerugaba'nın daha önce de ülkesinde büyük krize sebep olduğunu belirterek, Kenya'yı tehdit ettiğini anlattı.

Kainerugaba'nın son bilgilere göre görevden alınmış bir komutan olduğunu belirten Eliçin, ciddiye alınacak bir kişi olmadığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

