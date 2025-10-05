Türk firmaları Kırgızistan’a güç katıyor

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan’daki Türk yatırımlarının 1 milyar 400 milyon doları aştığını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın kendisi için "özel ve şeref verici bir görev" olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ökem, Bişkek’te gazetecilerle düzenlenen kahvaltılı toplantıda Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini değerlendirdi. Ülkeye ilk kez 1993’te geldiğini belirten Ökem, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) dünyadaki ilk ofisinin burada açıldığını hatırlattı. Ökem, “Yüreğimin yarısı Kırgız, yarısı Türk’tür” dedi.

Türkiye’nin, 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülke olduğunu belirten Ökem, Türk parlamentosunun bu kararı yarım saat içinde aldığını aktardı. Ökem, "Türkiye, Kırgızistan’a büyükelçi gönderen ilk ülke oldu. Bu nedenle Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği aracının plakası 01 ile başlar." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin ilk yıllarında hayata geçirilen projeleri de anlatan Ökem, “Türk Hava Yolları’nı Bişkek'e uçmaya ikna ettik. Türk uydusundan transponder verdik. 10 bin öğrenci projesini başlattık. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın talimatıyla ‘kardeşlerle paylaşma’ ilkesiyle hareket ettik.” dedi.

TÜRK YATIRIMI 1.4 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Kırgızistan’da 350 civarında Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Ökem, yatırım tutarının 1 milyar 400 milyon doları aştığını söyledi. “Son dönemde Türk firmaları enerji ve inşaat gibi alanlarda önemli projeler üstlendi. Daha fazla Türk firmasının Kırgızistan’daki projelerde yer almasını arzu ediyoruz.” dedi.

2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 5 artışla 1 milyar 546 milyon dolara ulaştığını belirten Ökem, 2025 Temmuz itibarıyla bu rakamın 829 milyon dolar olduğunu açıkladı. Yeni hedefin 5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

TİKA’nın Kırgızistan’da bugüne dek 88 milyon dolar bütçeyle 1000’i aşkın proje gerçekleştirdiğini belirten Ökem, “Biz projelerimizi Kırgız tarafının talebi üzerine başlatıyoruz. Önem verdiğimiz tek şey, Kırgızistan'ın da sürece dahil olması. Kırgızistan da elini uzatsın. Bir kısmını da Kırgızistan yapsın. Bugüne kadar bunu hep böyle yaptık.” dedi.

TİKA destekli projeler arasında Erdoğan Bişkek Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi ve Özgen Balık Çiftliği Kuluçkahanesi yer aldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin kendisi için en büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Ökem, “Kırgızistan'da gezdiğim tüm bölgelerde Manas Üniversitesi mezununa rastladım. Bu benim için büyük bir sevinç ve gurur kaynağıdır. Bu üniversite Kırgız gençlerine ücretsiz hizmet vermektedir. Ücretsiz. Bu çok önemli bir şey bence.” ifadelerini kullandı.

Üniversite bünyesinde kurulan tıp fakültesine bu yıl 37 öğrencinin alındığını açıklayan Ökem, “O tıp fakültesi zaman içerisinde gelişecek bir ağaç olacak ve biz de bunu Kırgız Sağlık Sistemi'ne bağışlamış olacağız.” dedi.

Ökem ayrıca MANAS TV’nin pandemide okul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitimde önemli rol oynadığını belirtti.

İki ülke ilişkilerinde eğitimin önemine dikkat çeken Ökem, bu yıl “Kırgız Yıldızları Bursu” projesini başlattıklarını duyurdu. Bilgi ölçme sınavında ilk 50’ye giren 11 öğrencinin Türkiye’de burslu okutulacağını açıkladı.