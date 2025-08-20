Tüm dünya Ukrayna Zirvesi’ne kilitlenmişti! Putin Zelenski ile görüşmeyi kabul etti

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Leavitt, geçtiğimiz hafta Alaska’da ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmeden bahsederek Putin'in Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmeyi kabul ettiğini ifade etti.

“KİLİT KONULARDA UZLAŞILDI”

Leavitt, görüşmelerin "son derece verimli geçtiğini" aktararak iki liderin birçok kilit konuda uzlaştığını belirtti. Söz konusu görüşmenin ardından Beyaz Saray'da Zelenski ve Avrupalı liderlerin de katılımıyla ikinci aşama toplantıların yapıldığına dikkat çekti.

“ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ”

Trump'ın, geçtiğimiz gün Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında da konuşan Leavitt, "Putin, barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı, yani Zelenski ile görüşmeyi kabul etti" ifadelerini kullandı. Leavitt, gerekirse üçlü zirvenin Trump, Putin ve Zelenski arasında yapılabileceğini ifade etti.

Güvenlik garantileri hakkında sorulara da yanıt veren Sözcü, "ABD askerleri Ukrayna'da sahaya inmeyecek. Ancak Avrupalı müttefiklerimizle güvenlik garantileri konusunda koordinasyon sağlayabiliriz" sözlerini sarf etti.

“İKİ TARAF DA GÖRÜŞMEYE İSTEKLİ”

Leavitt, Trump’ın girişimleriyle Ukrayna savaşında “tünelin ucunda ışığın görüldüğünü” savunarak “Başkan Trump, barışın başkanıdır. Amerika’nın dünya sahnesinde liderliğini yeniden tesis etmiştir” söyleminde bulundu.

Putin ve Zelenski arasındaki olası ikili görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunan Leavitt, her iki liderin de bir araya gelme isteğini dile getirdiğini ifade etti fakat Kremlin’in henüz resmi onay vermediğini anımsatarak “Trump yönetimi, bu görüşmenin gerçekleşmesi için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP: GÖRÜŞMELERİN NASIL GİDECEĞİNİ GÖRECEĞİZ

Trump ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Vladimir Putin Volodimir Zelenski'nin ikili bir görüşme "düzenleme aşamasında" olduğunu ifade ederek iki liderin başlangıçta kendisi olmadan görüşmesinin daha iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Trump, "Neler olacağını görmek istiyorum. Bilirsiniz, aralarında zorlu, çok kötü, çok kötü bir ilişki vardı. Şimdi görüşmelerin nasıl gideceğini göreceğiz ve gerekirse, muhtemelen gerekecektir, ben de gideceğim ve muhtemelen anlaşmayı sağlayabileceğim." sözlerini sarf etti.

