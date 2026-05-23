Trump'tan işgal ilanı gibi paylaşım: İran haritasında ABD bayrağı
Her paylaşımı gündem olan Trump bu kez yaptığı paylaşımda İran haritasının ABD bayrağıyla kaplandığı ve görselin üzerine “United States of the Middle East?” (Orta Doğu’nun Amerika Birleşik Devletleri mi?) ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı bir görsel kamuoyunda tartışma yarattı.
Paylaşımda İran haritasının ABD bayrağı renkleriyle kaplandığı ve görsel üzerinde “United States of the Middle East?” (Orta Doğu’nun Amerika Birleşik Devletleri mi?) ifadelerinin yer aldığı görüldü. Haritada Türkiye, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleri de bulunurken, İran’ın ABD bayrağıyla gösterilmesi dikkat çekti.
Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşım, kullanıcılar arasında farklı değerlendirmelere neden oldu.
Bazı kullanıcılar paylaşımın Washington-Tahran ilişkilerine yönelik mesaj içerdiğini savunurken, bazıları ise Orta Doğu’daki güç dengelerine gönderme yapıldığı yorumunda bulundu.
Trump cephesinden paylaşımın içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.