Tahran'da dengeleri sarsacak açıklama: ABD ile anlaşmaya hem çok uzak hem çok yakınız

İran ile ABD arasında devam eden dolaylı görüşmeler, Pakistan’ın arabuluculuğunda yeni bir diplomatik aşamaya taşındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Müzakere Heyeti temsilcisi İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda sürecin geldiği noktaya dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in Tahran ziyaretinin, Washington ile Tahran arasında mesaj trafiğinin sürdürülmesi açısından önemli bir rol oynadığını belirtti. Görüşmelerde özellikle taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlıklarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

KRİTİK KONULAR HENÜZ ÇÖZÜME KAVUŞMADI

Sürece ilişkin en çarpıcı mesajı veren Bekayi, mevcut durumu “Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız” sözleriyle özetledi. Tarafların bazı alanlarda birbirine yaklaşmasına rağmen kritik ihtilafların hâlâ çözülemediğini vurguladı.

İranlı sözcü, müzakerelerin şu aşamada detaylı nükleer başlıklardan ziyade genel çerçeve ve mutabakat taslağı üzerinde yoğunlaştığını, teknik müzakerelerin ise sonraki aşamalarda ele alınacağını söyledi. İran’ın temel talebinin ise yaptırımların kaldırılması olduğunu bir kez daha net biçimde dile getirdi.

Bekayi ayrıca ABD’nin tutumunda zaman zaman görülen değişkenliğin sürecin ilerlemesini zorlaştırdığını ifade etti. Buna rağmen tarafların sunduğu önerilerin bazı noktalarda birbirine yaklaştığını, ancak bunun henüz bir anlaşma anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSUNDA KOMŞU ÜLKELERE SESLENDİ

Görüşmelerde gündeme gelen başlıklardan biri de İran’ın dondurulmuş varlıkları oldu. Tahran yönetiminin, bu varlıkların serbest bırakılmasını müzakerelerin önemli bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı konusunda da konuşan Bekayi, bölgenin dış aktörlerden ziyade kıyıdaş ülkelerin sorumluluk alanında olduğunu belirterek, “Bu mesele ABD ile doğrudan bağlantılı değildir” mesajını verdi.

ANLAŞMA TAKVİMİNE HENÜZ NETLEŞMEDİ

İran’ın ABD’ye ilettiği 14 maddelik teklif paketine de değinen Bekayi, bu önerilerde hem nükleer meselelerin çerçevesinin hem de ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik maddelerin yer aldığını açıkladı.

Son olarak, olası bir anlaşma takvimine dair sorulara temkinli yaklaşan İranlı yetkili, 30 ila 60 günlük süreç tartışmalarının ancak sonraki aşamalarda anlam kazanabileceğini, şu an için net bir takvim bulunmadığını söyledi. Arabulucu rolünün Pakistan tarafından yürütüldüğünü, Katar’ın ise sürece destek veren aktörler arasında yer aldığını ifade etti. (AA)