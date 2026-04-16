Trump'tan 'İran' ve 'nükleer' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda 'büyük ilerleme' kaydettiklerini belirterek, "Nükleer tozu vermeyi kabul ettiler. Nükleer silaha sahip olmayacaklar." dedi.

ABD ile İran arasında iki haftalık geçici ateşkes devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda "büyük ilerleme" kaydettiklerini belirterek, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade etti.

Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkesSon Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes

İKİNCİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamada bulunan Trump, İran ile bir sonraki görüşmenin hafta sonu gerçekleşebileceğini ifade ederek, anlaşma olmaması hâlinde çatışmaların tekrardan başlayacağını da söyledi.

"NÜKLEER TOZU VERMEYİ KABUL ETTİLER"

İran'ın elindeki nükleer materyali vermeyi kabul ettiğini öne süren Trump, "Nükleer tozu vermeyi kabul ettiler. B-2 bombardıman uçaklarıyla yaptığımız saldırı sonucu yerin altında kalan nükleer toz. İran'la pek çok anlaşmamız var. Bu bence olumlu olacak." diye konuştu.

İran'a nükleer konusunda 20 yıllık bir sınır koymadıklarını söyleyen Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar." diyerek, İrann'ın bir anlaşma yapmak istediğini de iddia etti.

Trump, "2 ay önce razı olmadıkları şeyler konusunda bugün istekliler." ifadelerini kullanarak, İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes
Son Dakika | Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 10 gün ateşkes
İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!
İsrail Lübnan’da 2 bin 196 kişiyi öldürdü!