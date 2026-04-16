Trump'tan 'İran' ve 'nükleer' açıklaması

ABD ile İran arasında iki haftalık geçici ateşkes devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda "büyük ilerleme" kaydettiklerini belirterek, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade etti.

İKİNCİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamada bulunan Trump, İran ile bir sonraki görüşmenin hafta sonu gerçekleşebileceğini ifade ederek, anlaşma olmaması hâlinde çatışmaların tekrardan başlayacağını da söyledi.

"NÜKLEER TOZU VERMEYİ KABUL ETTİLER"

İran'ın elindeki nükleer materyali vermeyi kabul ettiğini öne süren Trump, "Nükleer tozu vermeyi kabul ettiler. B-2 bombardıman uçaklarıyla yaptığımız saldırı sonucu yerin altında kalan nükleer toz. İran'la pek çok anlaşmamız var. Bu bence olumlu olacak." diye konuştu.

İran'a nükleer konusunda 20 yıllık bir sınır koymadıklarını söyleyen Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar." diyerek, İrann'ın bir anlaşma yapmak istediğini de iddia etti.

Trump, "2 ay önce razı olmadıkları şeyler konusunda bugün istekliler." ifadelerini kullanarak, İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.