ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili açıklamasında İran'ın her konuda mutabakata vardığını öne sürdü.

CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, ABD ile İran anlaşmasına çok yakın olduklarını ifade etti.

Trump duyurdu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları yasaklandı

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUN ÇIKARILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Trump, Tahran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve "zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan çıkarmak için ABD ile işbirliği yapacağını" iddia etti.

Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması için bu ülkeye Amerikan askerinin ayak basmayacağını kaydeden Trump, söz konusu uranyumu "kendi adamlarının" İranlılarla işbirliği yapıp çıkaracağını ifade etti.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM ABD'YE GETİRİLECEK

Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." dedi.

"İRAN, HİZBULLAH VE HAMAS'A DESTEK VERMYİ KESECEK"

ABD Başkanı ayrıca İran'ın Hizbullah ve Hamas'a destek vermeyi durdurmayı kabul ettiğini de iddia etti.

İki ülke temsilcilerinin bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini kaydeden Trump, nihai anlaşmanın tam olarak ne zaman imzalanabileceği hususunda net bir ifade kullanmaktan kaçındı. (AA)