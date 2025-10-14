Trump'tan dikkat çeken çıkış: Seçimleri kazanmazsa cömert olmayız

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'e yaptıkları yardımın akıbetinin Arjantin Seçimleri'ne bağlı olduğunu belirtti. Trump, "Milei kaybederse Arjantin'e karşı cömert olmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Arjantin'de yapılacak Parlamento Seçimleri'ne değindi.

Milei'ye açık destek veren Trump, "Eğer kazanmazsa Arjantin'e karşı cömert olmayacağız" dedi.

milei-with-donald-trump-endorsement-new-york-september-2025-scaled.jpg

Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Silah bırakmazlarsa biz bıraktırırızTrump'tan Hamas'a açık tehdit: Silah bırakmazlarsa biz bıraktırırız

"MİLEİ KAZANMAZSA ARJANTİN'E KARŞI CÖMERT OLMAYIZ"

ABD yönetimi, ekonomik anlamda zor günler geçiren Arjantin'e 20 milyar dolarlık destek paketi hazrırladı.

Trump, Arjantin Devlet Başkanı ile destek paketine ilişkin yaptığı Basın Toplantısı'nda Milei'nin 26 Ekim'de yapılacak seçimleri kazanmaması halinde ülkeye verdiği desteği geri çekeceğini belirtti.

Trump şöyle konuştu:

  • "Arjantin'e bir bakın. Eğer başkan (Milei) kazanamazsa, onun karşısında yarışacak kişiyi tanıyorum, sanırım, muhtemelen, muhtemelen o kişiyi tanıyoruz. Kişi aşırı sol görüşlü ve Arjantin'i bu soruna sokan felsefeye sahip. Dolayısıyla eğer böyle bir şey olursa Arjantin'e karşı cömert davranmayız. Eğer (Milei) kaybederse, Arjantin'e karşı cömert olmayacağız."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

