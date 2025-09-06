Trump'tan Belarus’taki siyasi tutuklular için açıklama

ABD Başkanı Trump, Belarus'un, çoğu siyasi nedenlerle tutuklanan yüzlerce kişiyi yakın zamanda serbest bırakabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Lukaşenko’nun kısa süre önce 16 tutukluyu serbest bırakmasını "güzel bir jest" olarak değerlendiren Trump, Belarus liderini “saygı duyulan, güçlü bir lider” sözleriyle tanımladı.

TRUMP: BELARUS YAKINDA ÇOK SAYIDA TUTUKLUYU SERBEST BIRAKABİLİR

Trump, ülkede hâlen farklı ülkelerden yaklaşık 1400 ila 1500 tutuklunun bulunduğunu belirterek bunların büyük bölümünün siyasi nedenlerle cezaevinde olduğunu söyledi. “Yakın zamanda serbest bırakılacakları yönünde işaretler var” açıklamasında bulundu.

Trump, 15 Ağustos’ta kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımında da Lukaşenko ile “çok iyi bir görüşme” yaptığını, görüşmede hem serbest bırakılan 16 kişi için teşekkür ettiğini hem de 1300 tutuklunun durumunun gündeme geldiğini aktarmıştı.

Öte yandan, Lukaşenko’nun geçtiğimiz 21 Haziran’da Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşmesinin ardından da farklı ülkelere mensup 14 tutukluyu serbest bırakma kararı aldığı ifade edildi.

