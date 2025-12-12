Trump’ın yeni vizesi: ABD’ye VIP giriş 1 milyon dolarlık altın visa kartının iç yüzü

Başkan Donald Trump, zengin yabancılara ABD'de oturum izni ve potansiyel vatandaşlığa giden hızlı bir yol vaat eden, tartışmalı 1 milyon dolarlık 'Altın Kart' vizesini açıkladı.

'Trump Altın Kartı' programı, en az 1 milyon dolar karşılığında 'rekor sürede' ABD'de oturum iznine sahip olmayı vaat ediyor. Resmi internet sitesinde, vergi avantajları sunan 'platin kart' versiyonunun ise şimdilik 5 milyon dolara satışa sunulacağı bilgisi yer alıyor.

Başkan Donald Trump'ın son göçmenlik hamlesi dün, 10 Aralık 2025'te manşetlere taşındı ve dünya genelinde sınırlar, zenginlik ve fırsatlar hakkındaki tartışmaları alt üst etti. Başvuruların resmen açıldığı Altın Kart programı , varlıklı yabancılara ABD'de ikamet için hızlı bir yol sunan, güvenlik soruşturmasını ve ileride vatandaşlığa geçişi de içeren bir program kapsamında 1 milyon dolar ödeme imkanı tanıyor. Bu sadece bir politika değişikliği değil; Amerika'nın kimi kabul ettiğine dair cesur bir açıklama olup, iş dünyası destekçilerinden alkış alırken, bunu elitler için altın bir kapı olarak görenlerden de sert tepkiler aldı.

Göç politikalarındaki değişimleri yıllardır takip eden biri olarak , bugün havada hissedilen gerilimi açıkça görüyorum. Aile bağları veya zorlu çalışmalarla kazanılmış beceriler sayesinde yıllarca yeşil kart bekleyen aileler bu gelişmeyi izliyor ve bu durum, bir zamanlar Amerikan rüyasının temsil ettiği değerleri yürekten hatırlatıyor. Yine de, savunucuları bunun akıllıca bir ekonomik hamle olduğunu, hazineye doğrudan para aktarırken üst düzey yetenekleri de çektiğini savunuyor. Programın web sitesi şimdiden büyük ilgi görürken, bu tartışmalı uygulamanın detaylarına bir göz atalım.

ALTIN KARTIN SIRLARI: İKAMET İZNİNE GİDEN BİRİNCİ SINIF BİLET

Özünde, Trump Altın Kart Vizesi, nitelikli varlıklı kişilere, titiz bir geçmiş kontrolü ve güvenlik taramasından geçtikten sonra yasal kalıcı oturma izni sunuyor. On yıl veya daha fazla sürebilen standart iş veya aile temelli yeşil kart süreçlerinin aksine, bu yol sadece birkaç hafta içinde onay vaat ediyor ve sahiplerinin ABD'de hemen yaşama, çalışma ve hayat kurma olanağı sağlıyor. Başkan Trump, tanıtım sırasında bunu "nitelikli olan ve güvenlik soruşturmasından geçenler için doğrudan vatandaşlığa giden bir yol" olarak nitelendirerek hızını ve seçiciliğini vurguladı.

Ayrıca, şirketlerin daralan işgücü piyasalarında yetenekleri elde tutmayı sağlamak amacıyla her biri 2 milyon dolar karşılığında yabancı uzmanlara sponsor olabileceği bir iş boyutu da var. 5 milyon dolarlık Platin versiyonu ise yabancı gelirlerde vergi avantajları gibi ek avantajlar sunacağına dair söylentilere yol açıyor, ancak bu sabah itibariyle detaylar belirsizliğini koruyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick gibi iş dünyası liderleri, kamu kaynaklarını zorlamadan ekonomiyi canlandıracak "en üst düzeyde olağanüstü insanları" çekerek milyarlarca dolar gelir getirebileceğini öngörerek bu potansiyeli abarttılar.

ALKIŞLAR, ELEŞTİRİLER VE GERÇEK KAYGILAR

Dünkü duyurunun ardından tepkiler hızla geldi ve sosyal medya ile haber merkezleri tutkulu yorumlarla dolup taştı. Teknoloji yöneticileri ve serbest piyasa savunucuları da dahil olmak üzere destekçiler, bunu inovasyon için bir zafer olarak övdü ve 1 milyon dolarlık desteklerin iş büyümesini hızlandırabileceğini ve ABD firmalarının küresel olarak rekabetçi kalmasını sağlayabileceğini savundu. Trump da bunu yineleyerek, programın "büyük Amerikan şirketlerimizin paha biçilmez yeteneklerini korumasına" yardımcı olduğunu söyledi.

Öte yandan, eleştirmenler de geri adım atmıyor ve bunu zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumu genişleten "vatandaşlık satışı" olarak nitelendiriyorlar. Göçmenlik savunucuları ve Demokratlar, bunun liyakate dayalı veya aile odaklı yolları nasıl bir kenara ittiğini ve ABD politikasının içine yerleştirilmiş adaleti nasıl aşındırabileceğini kınıyorlar. Apex Capital Partners'ın kurucusu ve yatırımcı göçmenliği konusunda deneyimli Nuri Katz, bu huzursuzluğu çarpıcı bir şekilde dile getirdi. "Hükümetin şimdi söylediği şey şu: 'Siz iş insanlarını umursamıyoruz. İş yaratmayı umursamıyoruz. Sadece paranın hazineye girmesini istiyoruz'" dedi ve bunun EB-5 fonlarına bağımlı projeleri mahvedebileceği ve "yarım kalmış mülkler ve iflas etmiş Amerikan işletmeleri" bırakabileceği konusunda uyardı. "Aslında oldukça korkutucu." Bu ham hayal kırıklığı, özellikle değişen önceliklerden ağır şekilde etkilenen topluluklar için yankı buluyor.

Hukuk uzmanları da devreye girerek temel bir engele dikkat çekiyor: Vize kategorileri konusunda kontrol Kongre'nin elinde, bu nedenle yürütmenin bu girişimi yeni yasalar olmadan mahkeme incelemesi altında çökebilir. Bu, cesur fikirlerin çoğu zaman acımasız gerçeklerle karşılaştığının bir hatırlatıcısıdır.

ALTIN KART ESKİ YÖNTEMLERE KARŞI NASIL BİR PERFORMANS SERGİLİYOR?

Bu değişimi anlamak için, alt üst ettiği manzarayı göz önünde bulundurun. Geleneksel yeşil kartlar aile bağlarına, iş tekliflerine veya mülteci statüsüne bağlıdır ve bekleme süreleri sabrı ve azmi sınar. EB-5 yatırımcı yolu ise 800.000 ila 1.05 milyon dolar arasında hedefli yatırım ve yaratılan 10 tam zamanlı ABD işi gerektirir, ancak kotalar ve bürokratik engeller süreci yavaşlatır.

Altın Kart, iş şartlarını bir kenara bırakarak tamamen finansal bağlılığa ve hızlı işleme odaklanıyor ve Çin'den Orta Doğu'ya kadar yüksek gelirli kişilere hitap ediyor. Göçmenlik avukatları, bunun sistemi pasif yatırımcılarla doldurabileceğini ve EB-5'in teşvik ettiği girişimcilik kıvılcımını atlayabileceğini belirtiyor. Ancak daha yavaş yollardan yararlanamayanlar için, fırsatların giderek daha fazla paralı hale geldiği bir dünyada cazip bir kısa yol sunuyor.

AİLELER, ŞİRKETLER VE ÜLKE İÇİN ETKİLERİ

İlk günün ardından ortalık sakinleşirken, bu program bizi Amerika'daki değer anlayışıyla ilgili rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorluyor. Bir milyon dolarlık bir çek, sıradan göçmenlerin yıllarca süren sessiz katkılarından daha mı değerli? Küresel yetenek arayan işletme sahipleri için bu, daha sorunsuz işe alımlar ve yeni sermaye anlamına gelebilir. Ancak, aile kurma hayali kuranlar için, kapının çarpması gibi acı verici bir durum.

Sonuçta, Altın Kart'ın kaderi yasa koyuculara, davacılara ve kamuoyunun nabzına bağlı. Yarının Amerika'sını kimin şekillendireceğini yeniden şekillendirebilir, serveti öncü ruhla harmanlayarak yıllarca üzerinde düşüneceğimiz şekillerde ortaya çıkarabilir. Takipte kalın; bu hikaye daha yeni kızışıyor.

HERKESİN AKLINDA NE VAR? ALTIN KART HAKKINDAKİ EN ÇOK SORULAN SORULAR

TRUMP GOLD CARD VİSA'YA KİMLER BAŞVURABİLİR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Başvuru süreci, 1 milyon dolarlık katkıyı karşılayabileceğinizi kanıtlamakla başlar, ancak mesele sadece banka hesaplarıyla ilgili değildir; başvuru sahiplerinin EB-1 veya EB-2 kategorilerine uymak için işletme, sanat veya bilim gibi alanlarda "olağanüstü yetenek" göstermeleri gerekir. Değerlendirme süreci, İç Güvenlik Bakanlığı'na 15.000 dolarlık iade edilmeyen bir ücret ödenmesiyle başlar, ardından mülakatlar ve belge incelemeleri yoluyla mali durum, sabıka kaydı ve ulusal güvenlik riskleri derinlemesine incelenir. Tüm süreç yıllar değil, haftalar sürer ancak herhangi bir olumsuz durumu elemek ve yalnızca yüksek başarı gösterenlerin ikamet iznine geçmesini sağlamak için titiz bir inceleme beklenir.

ALTIN KART GERÇEKTEN ABD EKONOMİSİNE MİLYARLARCA DOLAR GETİREBİLİR Mİ?

Ticaret Bakanı Lutnick gibi destekçiler büyük bahisler oynuyor ve yeni vergiler olmadan borç azaltımı veya altyapı geliştirmeleri için ayrılan milyarlarca dolarlık hazine fonu sağlayabilecek binlerce satış öngörüyorlar. Cato gibi düşünce kuruluşlarındaki ekonomistler, harcama yapan, yatırım yapan ve yenilik yapan ultra zengin göçmenleri cezbetmenin, ağları aracılığıyla dolaylı olarak iş imkanları yaratma potansiyeli taşıdığını düşünüyorlar. Ancak şüpheciler, küresel vergi anlaşmaları ve ABD'nin dünya çapındaki vergilendirmesi nedeniyle alıcı havuzunun küçülebileceğini, bu durumun en iyi ihtimalle yüz milyonlarla sınırlı kalacağını ve daha geniş ekonomik reformlardan dikkati dağıtacağını savunuyorlar.

1 MİLYON DOLARLIK TRUMP ALTIN KART VİSA'NIN YAKINDA YASAL ENGELLERLE KARŞILAŞMASI MUHTEMEL Mİ?

Kesinlikle, başkanların tek taraflı olarak vize türleri icat edemeyeceği, Kongrenin bunları göçmenlik yasası kapsamında tanımladığı göz önüne alındığında, yasal zorluklar büyük bir sorun teşkil ediyor. Amerikan Göçmenlik Konseyi'nden Jorge Loweree gibi uzmanlar, yasal sınırlamaları ve eşitlik ilkelerini baltaladığı gerekçesiyle savunuculuk gruplarından hızlı davalar geleceğini öngörüyor. Mahkemeler aleyhine karar verirse, program durabilir veya yasama yoluyla dönüştürülebilir ancak yürütme organının kökenleri, geçmişte iptal edilen yetki aşımı uygulamalarına benzer şekilde, başvuru sahiplerini temyiz süreçleri uzadıkça belirsizlik içinde bırakarak programı savunmasız hale getiriyor.